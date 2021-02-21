В Киеве водитель "под кайфом" пытался скрыться от полиции и наехал на пешеходов

В Киеве водитель спровоцировал ДТП и наехал на пешеходов. Об этом сообщает патрульная полиция украинской столицы в "Фейсбуке".

Патрульные заметили автомобиль марки "Мерседес", который ехал по полосе для общественного транспорта. Правоохранители призвали водителя остановиться, однако тот, наоборот, ускорился, совершил разворот через двойную сплошную линию и начал уезжать.





Однако на одном из перекрёстков автовладелец не справился с управлением и столкнулся с другой машиной, после чего продолжил неуправляемое движение в сторону светофора, а в конце наехал на двух пешеходов.

Полицейские немедленно задержали мужчину. Пострадавшим оказали первую помощь до приезда скорой, позже их госпитализировали с различными травмами. Предварительно известно, что 22-летний водитель перед случившимся употреблял наркотики. Он уже прошёл медосвидетельствование. На задержанного составили протокол за невыполнение требований об остановке и выписали постановление за нарушение ПДД.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье фура снесла машину с полицейскими, стоявшую на обочине.

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