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Категорий: 18

В Киеве водитель "под кайфом" пытался скрыться от полиции и наехал на пешеходов

Предварительно известно, что виновник происшествия перед случившимся употреблял наркотики.

21 февраля 2021, 23:46

Фото © Facebook / Патрульная полиция Киева

В Киеве водитель спровоцировал ДТП и наехал на пешеходов. Об этом сообщает патрульная полиция украинской столицы в "Фейсбуке".

Патрульные заметили автомобиль марки "Мерседес", который ехал по полосе для общественного транспорта. Правоохранители призвали водителя остановиться, однако тот, наоборот, ускорился, совершил разворот через двойную сплошную линию и начал уезжать.

  • Фото © Facebook / Патрульная полиция Киева
    Фото © Facebook / Патрульная полиция Киева
  • Фото © Facebook / Патрульная полиция Киева
    Фото © Facebook / Патрульная полиция Киева

Фото © Facebook / Патрульная полиция Киева

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Однако на одном из перекрёстков автовладелец не справился с управлением и столкнулся с другой машиной, после чего продолжил неуправляемое движение в сторону светофора, а в конце наехал на двух пешеходов.

Полицейские немедленно задержали мужчину. Пострадавшим оказали первую помощь до приезда скорой, позже их госпитализировали с различными травмами. Предварительно известно, что 22-летний водитель перед случившимся употреблял наркотики. Он уже прошёл медосвидетельствование. На задержанного составили протокол за невыполнение требований об остановке и выписали постановление за нарушение ПДД.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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