Премьер-министр Словакии настаивает на скорейшей покупке российской вакцины от коронавируса

Премьер-министр Словакии Игор Матович настаивает на скорейшей покупке российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом политик написал на своей странице в "Фейсбуке".

Глава кабмина возмутился из-за того, что правительство страны не смогло принять решение о приобретении препарата от ковида, разработанного центром Гамалеи. Этому помешала позиция министров от правоцентристской партии "За людей", которые настаивают на предварительной регистрации российского лекарства в Евросоюзе.

Матович заметил, что тот, кто хочет подождать регистрации вакцины Европейским агентством лекарственных препаратов, просто не желает, чтобы препарат появился в Словакии. Оттягивание заключения договора на поставку грозит тем, что дозы будут полностью распроданы.

"[Эти люди] хотят, чтобы мы и далее полагались на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных Евросоюзом. Они хотят, чтобы мы страдали от локдауна и напрасных смертей", — сказал премьер.

По его словам, применение "Спутника V" может разрешить Минздрав Словакии. Он уточнил, что данное ведомство "даёт тысячи разрешений на использование незарегистрированных лекарств, которые спасут здоровье и жизнь многих людей".

"И никто даже не задумывался задавать об этом вопросы. Также Минздрав сегодня может дать разрешение на использование вакцины "Спутник V", — подчеркнул Матович.

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