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Северная Македония заявила о намерении заказать партию российской вакцины от коронавируса

Власти страны уточнили, что работают над поставками всех существующих препаратов от ковида.

21 февраля 2021, 22:31
<p>Фото © ТАСС / Река Александр</p>

Фото © ТАСС / Река Александр

Северная Македония закажет партию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил премьер-министр страны Зоран Заев.

Глава правительства посетил город Охрид, где рассмотрел с местными властями вопросы борьбы с пандемией. Он подтвердил журналистам решение заказать препарат от ковида в России.

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"По всем существующим вакцинам мы сделали заказы и заключили договоры, то есть установили контакты с конечной целью сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой", — сказал Заев.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали сообщение о поставке российской вакцины в Сирию.

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В РФПИ надеются, что "Спутник V" одобрят в Словакии в ближайшее время

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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