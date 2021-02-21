Северная Македония заявила о намерении заказать партию российской вакцины от коронавируса

Северная Македония закажет партию российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом сообщил премьер-министр страны Зоран Заев.

Глава правительства посетил город Охрид, где рассмотрел с местными властями вопросы борьбы с пандемией. Он подтвердил журналистам решение заказать препарат от ковида в России.

"По всем существующим вакцинам мы сделали заказы и заключили договоры, то есть установили контакты с конечной целью сделать процесс вакцинации непрерывным и продолжить его с предвиденной динамикой", — сказал Заев.

Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали сообщение о поставке российской вакцины в Сирию.

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