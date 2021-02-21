В Кремле прокомментировали сообщение о поставке российской вакцины в Сирию

Россия помогала и будет помогать Сирии в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию в СМИ о возможной поставке российской вакцины в Сирию.

"Россия помогает и будет дальше помогать Сирии", — сказал Песков, но уточнять детали не стал и оставил без комментариев все нюансы.

Как ранее сообщала газета The New York Times, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился поставить в Сирию российскую вакцину "Спутник V" в обмен на освобождение задержанной в Сирии израильтянки, которая 19 февраля вернулась домой через Москву. При этом газета не уточняет объём этой партии препарата, но предполагается, что речь идёт о нескольких сотнях тысяч доз.

Ранее Лайф писал, что Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки своей страны из Сирии. Израильтянка попала на территорию сирийской провинции Эль-Кунейтра по ошибке. В рамках обмена на неё из тюрем еврейского государства при посредничестве России были выпущены активистка Нахаль аль-Мукит и двое мужчин — Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан.

Авторы