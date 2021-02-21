В Кремле прокомментировали сообщение о поставке российской вакцины в Сирию
Как ранее писали СМИ, таким было условие обмена задержанной в стране израильтянки.
Фото © ТАСС / Река Александр
Россия помогала и будет помогать Сирии в будущем. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя публикацию в СМИ о возможной поставке российской вакцины в Сирию.
"Россия помогает и будет дальше помогать Сирии", — сказал Песков, но уточнять детали не стал и оставил без комментариев все нюансы.
Как ранее сообщала газета The New York Times, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху согласился поставить в Сирию российскую вакцину "Спутник V" в обмен на освобождение задержанной в Сирии израильтянки, которая 19 февраля вернулась домой через Москву. При этом газета не уточняет объём этой партии препарата, но предполагается, что речь идёт о нескольких сотнях тысяч доз.
Ранее Лайф писал, что Нетаньяху поблагодарил президента России Владимира Путина за помощь в возвращении гражданки своей страны из Сирии. Израильтянка попала на территорию сирийской провинции Эль-Кунейтра по ошибке. В рамках обмена на неё из тюрем еврейского государства при посредничестве России были выпущены активистка Нахаль аль-Мукит и двое мужчин — Мухаммад Ахмад Хусейн и Тарек Гадаб аль-Убейдан.
Лента новостей
Выбор редакции
В Кремле оценили возможность влияния приговора Навальному на политическую ситуацию в стране
Песков: Россия не видит взаимности от ЕС и США по нормализации отношений
Девушка-мотогонщица впервые выиграла сибирские соревнования на унициклах
При крушении военного самолёта в Мексике погибли семь человек
Рекорды продолжаются. Биткоин пробил историческую отметку в $58 тысяч
Комментариев: 0