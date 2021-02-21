Родственники рассказали о загадочных обстоятельствах гибели основателя криптобиржи Garantex в Дубае

Родственники рассказали о загадочных обстоятельствах гибели российского бизнесмена в Дубае. Видео © Mash

Проживавший в Дубае последние несколько месяцев российский бизнесмен Станислав Другалёв 7 февраля упал в машине с моста на дорожной развязке и погиб. Однако его родные заявили, что смерть носит криминальный характер, сообщает телеграм-канал Mash.

Известно, что Другалёв вместе с партнёрами основал биржу криптовалюты Garantex. На протяжении последних месяцев он общался с бывшей женой Оксаной и говорил, что планирует вернуться в Москву в ближайшее время. Экс-супруга призналась, что узнала о смерти бизнесмена от друга.

"Я узнала в прошлый понедельник, мне позвонил наш друг, адвокат, товарищ Стаса, и сообщил, что получил информацию, что Станислав погиб. Подробностей никаких не было, — отметила она.

На второй день после гибели Другалёва бывшей жене написали с неизвестного номера и предложили продать информацию о смерти бизнесмена за 30 тысяч долларов. Родные погибшего вместе с адвокатом летали в Дубай, но местная полиция ничего им не рассказала.

Добавим, что официальная причина смерти до сих пор не названа. Недоверие вызывает целый ряд фактов: в частности, известно, что бизнесмен не водил машину, новостей об аварии не было даже в местных СМИ. Кроме того, после смерти бизнесмена пропали его ноутбук и мобильный телефон.

"Я думаю, что это какая-то криминальная смерть. Я в этом уверена. Я так чувствую, и меня не переубедить", — сказала экс-супруга Станислава Другалёва.

Авторы