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Категорий: 18

Девушка-мотогонщица впервые выиграла сибирские соревнования на унициклах

Юной экстремалке всего 18 лет, но она уже успела получить второй разряд по мотокроссу.

21 февраля 2021, 18:46

В Сибири девушка-мотогонщица впервые выиграла соревнования на унициклах. Видео © LIFE

В Новокузнецке (Кемеровская область) в экстремальных соревнованиях на унициклах — самодельных одноколёсных аппаратах — впервые в истории приняла участие девушка. Но ещё больше 18-летняя Алёна Иванова всех удивила, когда выиграла гонку. Лайф узнал подробнее об "Унимотогонке" и её победительнице.

"Самодельные одноколёсные аппараты без руля и тормозов, с отмороженными пилотами, потому что ездить на таком аппарате довольно-таки страшно. Глядя на этих ребят, которые в любую погоду садятся на мотоциклы и вытворяют такие чудеса, можно сказать, что если человек любит мотоциклы, то зима — это для него не помеха", — говорит вице-президент мотоклуба "Крутящий момент" и представитель организаторов гонок Андрей Заводин.

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Юная экстремалка начала заниматься мотовождением всего два года назад, но за это время уже успела громко заявить о себе, в частности, получив второй разряд по мотокроссу. А ещё Алёна выиграла гонку на чемпионате России по этому виду спорта.

"Для меня это, можно сказать, всё. Мне нравится скорость, экстрим, адреналин, и я стремлюсь к большему, чтобы побеждать на соревнованиях", — поделилась с нами победительница "Унимотогонки".

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Соревнования на моноколёсах проводятся уже пятый год подряд. На этот раз они собрали участников из разных городов Западной Сибири. Кстати, состязания проводились не только на унициклах. Также прошли заезды для любителей питбайков и снегоходов.

А ранее жёсткая авария произошла во время гонки NASCAR: 16 авто влетели друг в друга, из-за чего заезд был остановлен.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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