"Испанский стыд": Волочкова пролетела на карете в пачке, не прикрывающей самое главное — видео

Анастасия Волочкова вовсю готовится к выходу нового благотворительного спектакля "Балерина в зазеркалье цирка". Так, артистка решила поделиться со своими поклонниками кадрами с одной из репетиций, сообщает Пятый канал.

Видео © Instagram / volochkova_art

"Люблю быть на высоте. Всегда и во всём", — написала Волочкова под видео на своей странице в "Инстаграме".

Находясь в "летящей карете", артистка выполняет различные балетные элементы в воздухе. При этом зрители успели рассмотреть почти всё, что спрятано под пышной пачкой звезды. "Испанский стыд испытываю я, смотря на этот спектакль", "Очередной псевдоспектакль с претензией на шоу мирового уровня" — накинулись хейтеры на Волочкову в комментариях. Сама же Анастасия не стала вступать в диалог с недовольной публикой.

Ранее Волочкова намекнула на новый любовный роман, опубликовав любопытное фото. Впрочем, пока балерина держит в тайне от публики имя своего нового ухажёра.

Анастасия Волочкова — балерина, добившаяся званий заслуженной артистки России, народной артистки Карачаево-Черкесии и Северной Осетии — Алании. Была примой в Мариинском и Большом театрах. В числе её наград — приз "Бенуа танца" и "Золотой лев". Подробнее о биографии балерины читайте на uznayvse.ru.

Авторы