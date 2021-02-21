Чешская лыжница оправдалась за сравнение Большунова с обезьяной

Будучи профессионалом, Александр Большунов не должен был давать волю эмоциям на эстафете Кубка мира в Лахти, считает чешская лыжница Тереза Беранова. Так она прокомментировала недавний скандал, который разгорелся из-за её громких слов в адрес российского спортсмена.

"Даже в этом случае я не могу понять его поведения. Мне довелось оказаться в похожей ситуации на чемпионате мира по лыжным гонкам до 23 лет, где меня оттолкнула с первого места россиянка Фалеева, но я никогда бы не подумала так агрессивно повести себя по отношению к ней", — цитирует слова Берановой ТАСС, ссылаясь на комментарий Ассоциации лыжных видов спорта Чехии.

Напомним, Тереза Беранова ранее негативно высказалась об инциденте с участием Большунова и финского лыжника Йони Мяки, назвав действия лыжника из РФ "обезьяноподобным поведением", а россиян — тупоголовыми. Тогда финский спортсмен не дал Большунову себя обогнать, зацепив его лыжу. В ответ россиянин отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Организаторы дисквалифицировали первую российскую команду, лишив её бронзовых медалей. Позднее Большунов извинился за свой поступок.

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