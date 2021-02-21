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Чешская лыжница оправдалась за сравнение Большунова с обезьяной

Российский спортсмен не должен был давать волю эмоциям на эстафете Кубка мира в Лахти, отметила она.

21 февраля 2021, 17:51
<p>Тереза Беранова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/terezz_23/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">terezz_23</a></p>

Тереза Беранова. Фото © Instagram / terezz_23

Будучи профессионалом, Александр Большунов не должен был давать волю эмоциям на эстафете Кубка мира в Лахти, считает чешская лыжница Тереза Беранова. Так она прокомментировала недавний скандал, который разгорелся из-за её громких слов в адрес российского спортсмена.

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"Даже в этом случае я не могу понять его поведения. Мне довелось оказаться в похожей ситуации на чемпионате мира по лыжным гонкам до 23 лет, где меня оттолкнула с первого места россиянка Фалеева, но я никогда бы не подумала так агрессивно повести себя по отношению к ней", — цитирует слова Берановой ТАСС, ссылаясь на комментарий Ассоциации лыжных видов спорта Чехии.

Напомним, Тереза Беранова ранее негативно высказалась об инциденте с участием Большунова и финского лыжника Йони Мяки, назвав действия лыжника из РФ "обезьяноподобным поведением", а россиян — тупоголовыми. Тогда финский спортсмен не дал Большунову себя обогнать, зацепив его лыжу. В ответ россиянин отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Организаторы дисквалифицировали первую российскую команду, лишив её бронзовых медалей. Позднее Большунов извинился за свой поступок.

Ранее Лайф писал, что двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам из Норвегии Петтер Нортуг признался в употреблении кокаина. Спортсмен отмечает, что случившееся — это большая ошибка, которую он совершил. Нортуг готов понести полную ответственность за содеянное.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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