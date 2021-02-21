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Актриса Наталья Рудова поссорилась с хейтерами и отомстила им публикацией голого фото

Стремление скрыть женскую красоту — признак закомплексованности, указала артистка.

21 февраля 2021, 17:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/rudovanata/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rudovanata</a></p>

Фото © Instagram / rudovanata

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова не на шутку поссорилась со своими подписчиками в Сети. Поводом стала критика, которую хейтеры обрушили на неё за снимки в купальнике. Тогда 37-летняя актриса решила не вступать в словесные перепалки, а просто опубликовала своё фото, на котором полностью обнажена.

"Голая женщина — дура, чья-то игрушка только в уме ограниченного человека! Если вы зажаты, не можете мыслить широко, это не проблема красивой женщины, на которую вы смотрите, это ваша проблема, и только ваша! Желание унизить, принизить, ткнуть пальцем — это желание рассказать о ваших комплексах", — написала она в "Инстаграме".

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20-летняя внучка Кончаловского разделась, чтобы отпугнуть хейтеров, но добилась лишь обратного

Актриса напомнила своим хейтерам, что в культуре существует масса картин, фотографий и других произведений наиталантливейших из людей, которые описывали женское тело как произведение искусства. По словам Рудовой, если заставлять женщин скрывать свою красоту, то родятся "зажатое общество и люди, которые не могут проявить себя". Многие комментаторы, увидев обнажённую актрису, поддержали её смелость, но всё равно нашлись и те, кто остался недоволен снимком.

А ранее звезда Comedy Woman Екатерина Варнава показала голое фото, восхитив подписчиков фигурой и причёской. За четыре часа пост набрал свыше 87 тысяч лайков.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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