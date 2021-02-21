Актриса Наталья Рудова поссорилась с хейтерами и отомстила им публикацией голого фото
Стремление скрыть женскую красоту — признак закомплексованности, указала артистка.
Фото © Instagram / rudovanata
Звезда кино и сериалов Наталья Рудова не на шутку поссорилась со своими подписчиками в Сети. Поводом стала критика, которую хейтеры обрушили на неё за снимки в купальнике. Тогда 37-летняя актриса решила не вступать в словесные перепалки, а просто опубликовала своё фото, на котором полностью обнажена.
"Голая женщина — дура, чья-то игрушка только в уме ограниченного человека! Если вы зажаты, не можете мыслить широко, это не проблема красивой женщины, на которую вы смотрите, это ваша проблема, и только ваша! Желание унизить, принизить, ткнуть пальцем — это желание рассказать о ваших комплексах", — написала она в "Инстаграме".
Актриса напомнила своим хейтерам, что в культуре существует масса картин, фотографий и других произведений наиталантливейших из людей, которые описывали женское тело как произведение искусства. По словам Рудовой, если заставлять женщин скрывать свою красоту, то родятся "зажатое общество и люди, которые не могут проявить себя". Многие комментаторы, увидев обнажённую актрису, поддержали её смелость, но всё равно нашлись и те, кто остался недоволен снимком.
А ранее звезда Comedy Woman Екатерина Варнава показала голое фото, восхитив подписчиков фигурой и причёской. За четыре часа пост набрал свыше 87 тысяч лайков.
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