Nord Stream 2 запросила немедленного разрешения на строительство "Северного потока — 2" в водах Германии

Оператор "Северного потока — 2" — компания Nord Stream 2 — подала запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах ФРГ. Об этом сообщает радиостанция NDR.

Таким образом Nord Stream 2 отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода в водах Германии со стороны немецких экологических организаций Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они высказались против решения BSH о выдаче разрешения на строительство "Северного потока — 2", аргументируя это тем, что регулятор не учёл доводы, касающиеся охраны окружающей среды и климата.

В свою очередь BSH пришла к выводу, что отрезок газопровода действительно проходит по краю заповедника для птиц, но с учётом глубины, на которой будет пролегать труба, это не имеет особого значения для определённых видов перелётных птиц. Кроме того, в данном районе в целом наблюдается довольно активное судоходство.

Представитель регулятора подтвердила получение запроса от Nord Stream 2, отметив, что сейчас он находится на рассмотрении. Когда ведомство примет по нему решение, пока не сообщается.

Напомним, "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако США всячески пытаются помешать запуску проекта, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Однако в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток — 2" будет запущен в текущем году.

Авторы