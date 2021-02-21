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Экономисты назвали худший сценарий для Украины после прекращения сотрудничества с МВФ

Стране грозит серьёзный удар по экономике и курсу национальной валюты, считают аналитики.

21 февраля 2021, 16:40
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Эксперты, опрошенные изданием "Апостроф", перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом.

Ранее миссия МВФ в Незалежной завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой и работой Нацбанка. В заявлении постпреда фонда на Украине, опубликованном неделю назад, говорилось, что миссия закончила деятельность без результата. В МВФ тогда отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

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Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что у Украины есть запас прочности до лета текущего года.

"В ближайшие несколько месяцев, возможно, даже до лета, мы сможем пропетлять и проблем не почувствуем", — сказал он.

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С ним согласился и старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб. По его мнению, если весной Украина выполнит требования МВФ, то уже к лету получит следующий транш и сможет избежать серьёзных проблем, однако без помощи фонда можно ожидать заметного ухудшения ситуации. Отсутствие финансирования, по словам эксперта, влечёт сохранение имеющихся проблем в стране. В частности, продолжат процветать коррупция, олигархия и карманное правосудие. Для украинцев же это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран, предупредил экономист.

В свою очередь аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак обратил внимание на то, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны долги Украины — макрофинансовая помощь от Евросоюза и два транша от Всемирного банка. В сумме это 1,3 миллиарда долларов. "То есть можно считать, что страна осталась без финансирования", — сказал Орыщак.

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Иосуб предостерёг, что отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине "наихудшим сценарием". Речь идёт о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов. При этом, если до конца года Киев не возобновит программу сотрудничества с МВФ, стране грозит серьёзный удар по экономике и курсу национальной валюты.

Ранее экономист Александр Скубченко заявил, что Украина перейдёт к пастушеству, если продолжит выполнять требования западных партнёров.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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