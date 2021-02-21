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Опубликовано 21 февраля 2021, 19:23

Онищенко оценил идею Жириновского об ограничении веса россиян

Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Геннадий Онищенко. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Лидер ЛДПР ранее предложил лимитировать вес граждан.

По мнению академика РАН и депутата Госдумы Геннадия Онищенко, есть такие профессии, для которых рост и вес имеют большое значение, например, для космонавтов, однако устанавливать некие границы веса для чиновников неприемлемо с точки зрения прав человека. Так парламентарий оценил идею об ограничении веса россиян, озвученную ранее лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Жириновский в качестве рекомендации предложил ограничить вес чиновников ста килограммами. "Вес чиновника — 100 килограммов и не больше. А если 120, 150, что это такое вообще? Мы должны его ориентировать. Давайте пока просто рекомендовать", — заявил парламентарий. По его мнению, люди с лишним весом требуют от государства больших расходов, в то время как "люди, которые нормально себя чувствуют, от государства недополучают".

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Онищенко, в свою очередь, отметил, что вопрос избыточного веса очень важен, поскольку это признак нездоровья, но всё же правильнее было бы не устанавливать конкретную норму, а лишь рекомендовать вес, соответствующий росту и физическому складу человека. По его словам, рассчитать вес можно по формуле "рост минус 100".

"Представьте, если у молодого человека два метра роста, для него сто килограммов как раз будет физиологической нормой. Во-вторых, это, конечно, абсолютно неприемлемо с точки зрения прав человека и так далее. Есть профессии, в которых и рост, и вес играют большую роль, например, в профессии космонавта, но это не относится к чиновникам", — сказал Онищенко.

Депутат предложил воспринимать слова коллеги как желание напомнить о том, что здоровье человека — не только его собственное достояние, "но и в какой-то мере государства".

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Евгения Измайлова
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