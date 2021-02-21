"Локомотив" разгромил "Тамбов" в Кубке России
В параллельной встрече "Краснодар" дома проиграл "Сочи".
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв дома "Тамбов", 3:0. Разгромную победу "железнодорожникам" принесли голы Пабло, Франсуа Камано и Гжегожа Крыховяка.
"Краснодар" после домашнего поражения в Лиге Европы уступил ещё и в Кубке России — 1:2 в матче с "Сочи". У гостей отличились Антон Заболотный и Жоаозиньо. Единственный гол у "быков" забил Тонни Вилена.
Кубок России
1/8 финала
"Локомотив" — "Тамбов" — 3:0
Голы: Пабло 27' (1:0), Камано 58' (2:0), Крыховяк 82' (3:0).
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