Россияне не завоевали медалей в заключительной гонке ЧМ по биатлону

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл масс-старт на 15 километров в заключительный день чемпионата мира. Его результат — 36.27,2 с одним промахом. Серебро досталось ещё одному представителю Норвегии Йоханнесу Дале, а замкнул тройку лидеров француз Кантен Фийон Майе.