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Россияне не завоевали медалей в заключительной гонке ЧМ по биатлону

В словенском Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону, где россияне за все дни взяли только бронзу.

21 февраля 2021, 15:41
<p>Фото © СБР</p>

Фото © СБР

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл масс-старт на 15 километров в заключительный день чемпионата мира. Его результат — 36.27,2 с одним промахом. Серебро досталось ещё одному представителю Норвегии Йоханнесу Дале, а замкнул тройку лидеров француз Кантен Фийон Майе.

Из россиян лучший результат показал Александр Логинов, который финишировал девятым.

Первая медаль: российские биатлонисты выиграли бронзу чемпионата мира

Первая медаль: российские биатлонисты выиграли бронзу чемпионата мира

ЧМ

Мужской масс-старт, 15 км

1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 36.27,2 (один промах)

2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 10,2 (2)

3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +12,8 (2)

...

9. Александр Логинов (Россия) — +50,0 (2)

...

14. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.32,1 (2)

15. Матвей Елисеев (Россия) — +1.43,9 (3)

...

20. Карим Халили (Россия) — +2.19,1 (3).

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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