Россияне не завоевали медалей в заключительной гонке ЧМ по биатлону
В словенском Поклюке завершился чемпионат мира по биатлону, где россияне за все дни взяли только бронзу.
Фото © СБР
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд выиграл масс-старт на 15 километров в заключительный день чемпионата мира. Его результат — 36.27,2 с одним промахом. Серебро досталось ещё одному представителю Норвегии Йоханнесу Дале, а замкнул тройку лидеров француз Кантен Фийон Майе.
Из россиян лучший результат показал Александр Логинов, который финишировал девятым.
ЧМ
Мужской масс-старт, 15 км
1. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 36.27,2 (один промах)
2. Йоханнес Дале (Норвегия) — отставание 10,2 (2)
3. Кентен Фийон Майе (Франция) — +12,8 (2)
...
9. Александр Логинов (Россия) — +50,0 (2)
...
14. Эдуард Латыпов (Россия) — +1.32,1 (2)
15. Матвей Елисеев (Россия) — +1.43,9 (3)
...
20. Карим Халили (Россия) — +2.19,1 (3).
Выбор редакции
"Локомотив" разгромил "Тамбов" в Кубке России
Австрийская биатлонистка Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ
Россиянин Медведев получил более миллиона долларов за выступление на Australian Open
В Белгородской области загорелся склад с семечками на площади 2000 квадратов — видео
Жильцы столичного ЖК с "водопадами" — о протечке: Вода капала три часа, сотрудники МЧС развели руками
Комментариев: 0