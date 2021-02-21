Россиянин Медведев получил более миллиона долларов за выступление на Australian Open
Серб Джокович, которому теннисист уступил в финале соревнования, заработал почти вдвое больше.
Даниил Медведев. Фото © ТАСС / EPA
Российский теннисист Даниил Медведев заработал за игру на Открытом чемпионате Австралии более миллиона долларов. Об этом сообщается в данных призового фонда турнира.
В финале россиянин уступил первой ракетке мира — сербу Новаку Джоковичу. Такой результат принёс Медведеву около 1,17 миллиона долларов (более 86 миллионов рублей), а его противник заработал почти вдвое больше.
Во время церемонии награждения россиянин рассказал, как несколько лет назад на тренировке в Монако к нему, тогда ещё никому не известному парню, подошёл Джокович и начал разговаривать как с другом.
"А для меня он был Богом", — сказал Медведев.
Сербский спортсмен в свою очередь отметил, что им нужно больше тренироваться в Монако.
Напомним, Медведев проиграл Джоковичу в трёх сетах со счётом 5:7, 2:6, 2:6.
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