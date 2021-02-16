Самая полная модель Sports Illustrated разделась ради фото и рассказала, что стоит за её успехом
Построить успешную карьеру модели, когда твой вес давно перешёл отметку в 100 кг, невероятно сложно. И это несмотря на то, что сейчас инклюзивность и бодипозитив в моде. "Самая полная манекенщица" журнала Sports Illustrated рассказала, как ей это удалось.
27-летняя Хантер Макгрейди в интервью изданию Story And Rain поделилась своими мыслями по поводу успеха в фешен-индустрии, если ты плюс-сайз-модель. По словам американки, какой-то формулы, гарантирующей участие в престижных съёмках и контракты, не существует. Однако точно успеха можно не ждать, если модель первым делом не полюбит саму себя. Правда, уверенность в себе — это совсем не так просто.
Я знаю, <...> что уверенность — не конечная точка, а путь. Я всегда говорю: "Рим построили не за один день. С уверенностью всё то же самое"
Также девушка заметила, что постоянно быть уверенным в себе — просто невозможно. Даже у неё, несмотря на блестящую карьеру и сотни тысяч поклонников, есть дни, когда она не любит себя. И это, считает Хантер, абсолютно нормально.
У меня до сих пор случаются плохие дни. Если честно, сегодня — один из них. И вчера — тоже. Это когда единственное, что вы хотите делать, — это валяться без дела. Но нет ничего плохого в том, что такие дни иногда случаются
Также девушка рассказала, что окружение очень сильно влияет на то, как ты относишься к себе. К примеру, несмотря на лишний вес Хантер, её мама никогда и слова не сказала относительно её фигуры. Напротив, женщина всегда поддерживала девушку в её начинаниях.
В начале лета 2020 года Хантер приняла участие в съёмках для журнала Sports Illustrated. Девушку официально признали самой фигуристой моделью за всю историю издания. По словам Макгрейди, съёмка открыла для неё новые горизонты, за что она всегда будет благодарна.
WOW-news
Девушка сбросила центнер лишнего веса, но за этим последовала ещё большая проблема — лишняя кожа
сегодня в 09:25
Олень спрятался за тонким деревом, и никто не смог понять, куда исчезло его туловище — фото
сегодня в 08:26
Блогерша из Киева с самыми большими скулами показала зубы без коронок, и это зрелище ужаснёт любого
сегодня в 07:49
Блогерша из России в слезах призналась, что ненавидит своё тело, несмотря на все слова о бодипозитиве
Выбор редакции
Модель сняла одежду и доказала, что секрет соблазнительных фото заключается лишь в паре деталей
Сёстры Кардашьян разделись для совместной съёмки в белье, где каждый найдёт то, что ему по вкусу
Располневшая Боня похвасталась, что теперь не влезает в новое платье, которое оголило пышные формы
В НАТО заявили о готовности и к столкновению, и к сотрудничеству с Россией
Лавров — о призыве США с подозрением относиться к "Спутнику V": Мы никогда не дружим против кого-либо
Комментариев: 0