Самая полная модель Sports Illustrated разделась ради фото и рассказала, что стоит за её успехом

27-летняя Хантер Макгрейди в интервью изданию Story And Rain поделилась своими мыслями по поводу успеха в фешен-индустрии, если ты плюс-сайз-модель. По словам американки, какой-то формулы, гарантирующей участие в престижных съёмках и контракты, не существует. Однако точно успеха можно не ждать, если модель первым делом не полюбит саму себя. Правда, уверенность в себе — это совсем не так просто.

Я знаю, <...> что уверенность — не конечная точка, а путь. Я всегда говорю: "Рим построили не за один день. С уверенностью всё то же самое" Хантер Макгрейди

Фото © Instagram / huntermcgrady

Также девушка заметила, что постоянно быть уверенным в себе — просто невозможно. Даже у неё, несмотря на блестящую карьеру и сотни тысяч поклонников, есть дни, когда она не любит себя. И это, считает Хантер, абсолютно нормально.

У меня до сих пор случаются плохие дни. Если честно, сегодня — один из них. И вчера — тоже. Это когда единственное, что вы хотите делать, — это валяться без дела. Но нет ничего плохого в том, что такие дни иногда случаются Хантер Макгрейди

Также девушка рассказала, что окружение очень сильно влияет на то, как ты относишься к себе. К примеру, несмотря на лишний вес Хантер, её мама никогда и слова не сказала относительно её фигуры. Напротив, женщина всегда поддерживала девушку в её начинаниях.

Фото © Instagram / huntermcgrady

В начале лета 2020 года Хантер приняла участие в съёмках для журнала Sports Illustrated. Девушку официально признали самой фигуристой моделью за всю историю издания. По словам Макгрейди, съёмка открыла для неё новые горизонты, за что она всегда будет благодарна.

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