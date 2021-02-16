Располневшая Боня похвасталась, что теперь не влезает в новое платье, которое оголило пышные формы
Инста-дива призналась, что сейчас находится в своём максимальном весе.
Виктория Боня решила на камеру похвастаться фигурой и примерить долгожданную обновку. 41-летняя ведущая показала в инстаграм-историях, как надевает серебристое платье. Однако кое-что пошло не по плану. Наряд просто не застегнулся на пышных формах.
Видео © Instagram / victoriabonya
Это платье я ждала больше всего. Но сзади... О, прошу прощения. Оно даже не застёгивается просто. Размер S мне уже не подходит
Скриншот © Instagram / victoriabonya
Виктория с юмором отнеслась к ситуации и призналась, что действительно поправилась. Однако светская львица не думает унывать и продолжает работать над собой. "Мой тренер так накачал мне попу. И это 60 килограммов! Мой самый максимальный вес. И при этом не скажешь, что я какая-то бесформенная женщина. И это только начало. Мы занимаемся только месяц!" — заявила она.
Также в своём аккаунте Боня выложила эффектные снимки, где позирует с огромным букетом алых роз, и игриво поинтересовалась у подписчиков: "Вы видите сердце в центре букета???❤️ Угадайте, от кого такие роскошные розы???" Пользователи тут же предположили, что цветы ведущей преподнёс её давний приятель — теннисист Марат Сафин.
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