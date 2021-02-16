Девушка сбросила центнер лишнего веса, но за этим последовала ещё большая проблема — лишняя кожа

Вес Кеары Дауэлл из Миннесоты, США, уже в подростковом возрасте начал сильно расти. Когда девушка выпускалась из школы, она весила 92 килограмма, а в 25 отметка на весах перевалила за 160 кг. Но перееданиями проблема не ограничилась. Когда в 2015 году у девушки скончалась бабушка, Кеара сильно пристрастилась к алкоголю, что ещё сильнее подкосило её здоровье. Именно это стало отправной точкой к здоровому будущему.

2015 год был самым тяжёлым в моей жизни. Моя бабушка Линда, та самая женщина, которая помогла мне окончить школу и была самым дорогим мне человеком в мире, неожиданно умерла в конце февраля. Я попала в порочный круг. Я пила вино на завтрак, напивалась во время обеденного перерыва, а по вечерам лежала в постели и мечтала поскорее умереть Кеара Дауэлл

Фото © Instagram / ceara.dowell

А потом в четыре часа утра 2 июля 2015 года у меня было прозрение. Я осознала, что умираю. И если я не изменю всё прямо сейчас, в ту же минуту, я точно умру. Я в тот же миг же решила, что ухожу от мужа и бросаю всю свою жизнь ради того, чтобы её же и спасти Кеара Дауэлл

Кеара отказалась от алкоголя и пошла в бассейн. За несколько месяцев регулярных тренировок ей удалось сбросить 18 килограммов. Большое достижение, однако после этого прогресс застопорился на пару лет. Лишь к 2018 году американке удалось продолжить похудение с помощью кетогенной диеты. Она предполагает потребление пищи с высоким содержанием жиров, но ограничение потребления белка и углеводов. Тогда же Дауэлл пошла на фитнес и йогу. Таким образом ей удалось сбросить ещё 76 кг!

Фото © Instagram / ceara.dowell

Вес девушки снизился до рекордных 63 кг, но на этом проблемы не закончились. Оставшаяся со времён 160-килограммового веса кожа сильно мешала жить Кеаре. Два года американка копила на пластическую операцию, но набрать нужную сумму ей помог лишь сбор денег в Интернете. Операция прошла только в январе этого года, и теперь о былом весе девушке напоминают лишь ещё не до конца зажившие шрамы на животе, пишет Daily Mail.

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