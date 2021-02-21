На Украине объяснили, почему разрешили самолётам НАТО летать над Крымом
Ранее в Киеве предложили использовать воздушное пространство над полуостровом для операций альянса.
Фото © Horacio Villalobos — Corbis / Corbis via Getty Images
Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин объяснил, почему Киев разрешил самолётам НАТО летать над полуостровом. Его слова приводит "Обозреватель".
"Мы говорим: уважаемые натовцы, если вы хотите летать над Чёрным морем, так мы вам это разрешаем", — заявил Бабин.
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Он отметил, что, "согласно международному праву, это зона ответственности Украины" и до вхождения полуострова в состав России фактически все воды Чёрного моря были зоной ответственности Симферопольского аэропорта. Это означает, что самолётам необязательно летать над Крымом, чтобы вступать во взаимодействие с украинской аэронавигационной системой "Украэрорух".
Как пояснил Бабин, речь не идёт о том, что Киев приглашает авиацию НАТО летать над Крымом, а только разрешает это делать. Однако он предположил, что самолёты альянса не будут подлетать к полуострову ближе чем на 12 миль.
Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО по транспортировке войск, оборудования и грузов. Он добавил, что в связи с отменой ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полёты в Симферопольском районе полётной информации Киев рассчитывает на проведение совместных с НАТО воздушных операций над полуостровом.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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