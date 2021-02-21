"Для современных боевых действий": Военный эксперт перечислил главные плюсы "Арматы"

Российский танк Т-14 "Армата" создан под современные условия боевых действий с перспективой на дальнейшее его развитие. Достигается это благодаря конструктивным особенностям — бронемашина полностью ушла от классической формы размещения экипажа и других механизмов, принятых ещё во времена Великой Отечественной войны. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

"Экипаж находится в бронекапсуле, отдельно боевое отделение тоже в бронекапсуле и необитаемый боевой модуль (помимо автоматозаряжания там очень много аппаратуры стоит), позволяющий вести прицельный огонь в любое время суток в любых климатических условиях", — сказал он в беседе с RT.

Ранее были озвучены сроки серийных поставок "Арматы" в Вооружённые силы России. Данная бронемашина была создана на Уралвагонзаводе и получила полностью цифровое оборудование, изолированную капсулу для экипажа, необитаемую башню, активную защиту. Одним из главных достоинств танка является броня. По словам разработчиков, у "Арматы" ещё и превосходная скорость передвижения.

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