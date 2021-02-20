Толстяк отказался от фастфуда с алкоголем и наглядно сравнил, что ЗОЖ сделал с его телом за 4 года

Майкл Эдвардс никогда не был тощим. Уже в подростковом возрасте парень понял, что на порядок крупнее своих сверстником. С возрастом вес никуда не уходил. Напротив, из-за алкоголя и постоянных перекусов фастфудом парень лишь ухудшал своё состояние. Так, к 24 годам вес парня достиг 136 кг — и это его не устраивало.

Весил 136 кг, потерял 50 кг. Спустя три года и десять месяцев мой вес — всего 85 кг! Трезвость, правильное питание и постоянное движение вперёд MichaelEdward92

Фото © Reddit / MichaelEdward92

Вскоре Майкл совсем отказался от выпивки и перешёл на здоровое питание. Следующий шаг — регулярные занятия спортом. Парень не только ходил в фитнес-клуб, но и часто бегал, он даже купил себе и жене велосипеды, чтобы вместе ездить по окрестностям и выбираться на природу. Результата пришлось подождать, но он точно того стоил. Почти за четыре года Эдвардс избавился от 50 кг лишнего веса! Правда, не всё так гладко.

К сожалению, осталось много лишней кожи. Я не стыжусь. Всю свою жизнь я был большим и не любил ходить без рубашки. Прошлым летом я впервые решился выйти на улицу "топлес" MichaelEdward92

Фото © Reddit / MichaelEdward92

Майкл поделился фотографиями своего преображения на "Реддите" в разделе ProgressPics (фотографии прогресса). В комментариях пользователи признали — результаты у парня просто великолепные. Многие поддержали его, а другие рассказали, что его пример вдохновляет их самих на свершения.

Фантастический прогресс, приятель, так держать. Я всё ещё в таком же состоянии, что ты на картинке "до" nucleargreen

Ты круто справляешься! spennyfromtheblock13

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