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Толстяк отказался от фастфуда с алкоголем и наглядно сравнил, что ЗОЖ сделал с его телом за 4 года

Истории похудений всегда кажутся нереальными — кто-то сбросил вес за год, кому-то вообще понадобилось несколько месяцев. У героя этого материала ушло четыре года, чтобы привести своё тело в форму. Этот пример близок к реальности, поэтому мотивирует ещё больше.

20 февраля 2021, 12:00

Фото © Reddit / MichaelEdward92

Майкл Эдвардс никогда не был тощим. Уже в подростковом возрасте парень понял, что на порядок крупнее своих сверстником. С возрастом вес никуда не уходил. Напротив, из-за алкоголя и постоянных перекусов фастфудом парень лишь ухудшал своё состояние. Так, к 24 годам вес парня достиг 136 кг — и это его не устраивало.

Весил 136 кг, потерял 50 кг. Спустя три года и десять месяцев мой вес — всего 85 кг! Трезвость, правильное питание и постоянное движение вперёд

MichaelEdward92

Фото © Reddit / MichaelEdward92

Фото © Reddit / MichaelEdward92

Вскоре Майкл совсем отказался от выпивки и перешёл на здоровое питание. Следующий шаг — регулярные занятия спортом. Парень не только ходил в фитнес-клуб, но и часто бегал, он даже купил себе и жене велосипеды, чтобы вместе ездить по окрестностям и выбираться на природу. Результата пришлось подождать, но он точно того стоил. Почти за четыре года Эдвардс избавился от 50 кг лишнего веса! Правда, не всё так гладко.

К сожалению, осталось много лишней кожи. Я не стыжусь. Всю свою жизнь я был большим и не любил ходить без рубашки. Прошлым летом я впервые решился выйти на улицу "топлес"

MichaelEdward92

Фото © Reddit / MichaelEdward92

Фото © Reddit / MichaelEdward92

Майкл поделился фотографиями своего преображения на "Реддите" в разделе ProgressPics (фотографии прогресса). В комментариях пользователи признали — результаты у парня просто великолепные. Многие поддержали его, а другие рассказали, что его пример вдохновляет их самих на свершения.

Фантастический прогресс, приятель, так держать. Я всё ещё в таком же состоянии, что ты на картинке "до"

nucleargreen

Ты круто справляешься!

spennyfromtheblock13

Девушка, весившая более 100 кг, похудела и стала настоящей красоткой вопреки всем издевательствам

Девушка, весившая более 100 кг, похудела и стала настоящей красоткой вопреки всем издевательствам

Авторы
Трофимов Сергей
Трофимов Сергей

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