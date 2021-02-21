Политолог назвал три главные причины поражения Тихановской

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ещё будет пытаться громко заявить о себе в этом году, но все её усилия обречены на провал, считает политолог Юрий Самонкин. По его мнению, на это есть как минимум три основные причины.

Первым и самым главным основанием для неудачи Тихановской эксперт назвал отсутствие требуемого финансирования из-за рубежа. В пример Самонкин привёл Евромайдан на Украине, в который Запад вложил немалое количество средств.

"Всё это, безусловно, стоило больших денег, которые Запад потратил для того, чтобы противопоставить Украину России в сторону Европы и НАТО и сделать её форпостом для давления на Россию", — пояснил он в беседе с порталом "Ньюинформ".

Вторая причина провала Тихановской — это отсутствие лидера оппозиции. Самонкин считает, что протесты в Минске носят исключительно "хаотичную форму", где нет никакой конкретики. По мнению политолога, третьей причиной краха госпереворота в Белоруссии стали правоохранительные органы страны, которые активно боролись с протестами в рамках правового поля.

Белорусский и украинский сценарии изначально оказались совершенно разными, отмечает эксперт. По его мнению, Запад недооценил Александра Лукашенко, который, в отличие от Виктора Януковича, готов до конца бороться за суверенитет страны.

Ранее Светлана Тихановская заявила о "потере улиц" белорусской оппозицией. Она выразила надежду, что весной акции протеста возобновятся.

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