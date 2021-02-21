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Американцам предрекли ношение масок до 2022 года

Всё будет зависеть от количества заболевших и темпов вакцинации.

21 февраля 2021, 16:35
<p>Фото © EPA / ТАСС</p>

Фото © EPA / ТАСС

Жителям Соединённых Штатов с большой долей вероятности придётся носить медицинские маски и в 2022 году. Об этом заявил директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

"Я думаю, это возможно", — сказал он в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос ведущего о том, продлится ли масочный режим в стране до 2022 года.

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Фаучи добавил, что американцам "стянуть с себя маски" можно будет только тогда, когда в стране зафиксируют значительное снижение числа заболевающих и будет проведена вакцинация большей части населения. При этом медик не стал уточнять, когда Штаты вернутся к привычному образу жизни, так как на это влияет очень много факторов.

А ранее французская компания BioSerenity представила защитную маску, уничтожающую коронавирус. Изделие имеет четыре слоя, один из которых обладает бактерицидными и антивирусными свойствами. Он состоит из двух молекул — циклодекстрина и четвертичного аммиака.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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