Украинцам предложили "вакцина-туры" в Россию

Фото © Facebook / Игорь Йосипенко

На Украине стали набирать популярность "вакцина-туры" в Россию, в рамках которых можно привиться "Спутником V". Внимание на это обратил депутат Херсонского областного совета Игорь Йосипенко, который обнаружил соответствующее объявление в одном из изданий.

Фото © Facebook / Игорь Йосипенко

"Вчера стало известно об организации, которая устраивает незаконные "вакцина-туры" в РФ. Цель путешествия указана в названии — тур-вакцинации жителей нашего региона запрещённым на Украине российским препаратом "Спутник V"!" — написал депутат в "Фейсбуке".

После вмешательства СБУ публикация в местном издании, на которую ссылается парламентарий, была удалена, однако скриншоты всё еще можно найти в Сети.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ властей от закупки российской вакцины "Спутник V". По его словам, она якобы не имеет подтверждения результативности. Политику также задали вопрос, будет ли Незалежная использовать российскую вакцину, если её одобрит Евросоюз, на что глава государства заявил о необходимости РФ обеспечить прививками своё население.

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