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Диетолог назвала самый вредный для мужчин продукт

Эксперт объяснила, от какой еды россиянам стоит отказаться за праздничным столом 23 Февраля.

21 февраля 2021, 15:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Во время праздничного застолья по случаю Дня защитника Отечества россиянам лучше отказаться от майонезных салатов. Об этом Ura.ru заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

"Самый вредный продукт на столе — это майонезные салаты. Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса. Ничего хорошего такие продукты не дают. Но, если очень хочется, следует их хотя бы заправлять сметаной, а не майонезом", — сказала Дианова.

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Как советует диетолог Анжелика Дюваль, лучше не запивать пищу соками и газировкой. Количество сахара в них стимулирует брожение в кишечнике, а это значит, что может возникнуть метеоризм, который, в свою очередь, приведёт к тяжести и несварению в животе.

По мнению Диановой, приём алкоголя стоит растягивать. При этом общей рекомендацией к столу при наличии спиртных напитков является обилие овощей, которые богаты клетчаткой.

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А ранее диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, способные разорвать кишечник и привести к смерти.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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