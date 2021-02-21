Диетолог назвала самый вредный для мужчин продукт

Во время праздничного застолья по случаю Дня защитника Отечества россиянам лучше отказаться от майонезных салатов. Об этом Ura.ru заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова.

"Самый вредный продукт на столе — это майонезные салаты. Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса. Ничего хорошего такие продукты не дают. Но, если очень хочется, следует их хотя бы заправлять сметаной, а не майонезом", — сказала Дианова.

Как советует диетолог Анжелика Дюваль, лучше не запивать пищу соками и газировкой. Количество сахара в них стимулирует брожение в кишечнике, а это значит, что может возникнуть метеоризм, который, в свою очередь, приведёт к тяжести и несварению в животе.

По мнению Диановой, приём алкоголя стоит растягивать. При этом общей рекомендацией к столу при наличии спиртных напитков является обилие овощей, которые богаты клетчаткой.

А ранее диетолог Елена Соломатина перечислила продукты, способные разорвать кишечник и привести к смерти.

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