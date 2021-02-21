Индия отправила Украине первую партию вакцины AstraZeneca от ковида — видео

Индия направила в Незалежную первую партию вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Отгрузка ящиков с 500 тысячами доз препарата CoviShield с завода-производителя проходила в городе Пуне. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

"Сейчас вакцину транспортируют в Мумбай. Далее длинная дорога грузовым самолётом с остановкой в Стамбуле, и вакцина прилетит на Украину на днях. При транспортировке будут соблюдены все температурные требования, необходимые для поддержания качества вакцин", — написал он в посте в "Фейсбуке".