Индия отправила Украине первую партию вакцины AstraZeneca от ковида — видео
Прибытие препарата на территорию Незалежной ожидается в ближайшие дни.
Индия отправила на Украину первую партию вакцины AstraZeneca от ковида. Видео © Facebook / Максим Степанов
Индия направила в Незалежную первую партию вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Отгрузка ящиков с 500 тысячами доз препарата CoviShield с завода-производителя проходила в городе Пуне. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.
"Сейчас вакцину транспортируют в Мумбай. Далее длинная дорога грузовым самолётом с остановкой в Стамбуле, и вакцина прилетит на Украину на днях. При транспортировке будут соблюдены все температурные требования, необходимые для поддержания качества вакцин", — написал он в посте в "Фейсбуке".
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применять вакцину производства компании AstraZeneca в экстренных случаях. Тем временем Россия зарегистрировала уже третий препарат от коронавируса. Первые 120 тысяч доз "Ковивака" будут запущены в гражданский оборот в середине марта.
Выбор редакции
Украинцам предложили "вакцина-туры" в Россию
В Индии свыше 150 человек пропали без вести при сходе ледника — видео
Россиянин Медведев получил более миллиона долларов за выступление на Australian Open
Россияне не завоевали медалей в заключительной гонке ЧМ по биатлону
В TikTok появился челлендж с таблетками, и участвовать в нём смертельно опасно
Комментариев: 0