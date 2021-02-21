Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Индия отправила Украине первую партию вакцины AstraZeneca от ковида — видео

Прибытие препарата на территорию Незалежной ожидается в ближайшие дни.

21 февраля 2021, 14:54

Индия отправила на Украину первую партию вакцины AstraZeneca от ковида. Видео © Facebook / Максим Степанов

Индия направила в Незалежную первую партию вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Отгрузка ящиков с 500 тысячами доз препарата CoviShield с завода-производителя проходила в городе Пуне. Об этом сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

"Сейчас вакцину транспортируют в Мумбай. Далее длинная дорога грузовым самолётом с остановкой в Стамбуле, и вакцина прилетит на Украину на днях. При транспортировке будут соблюдены все температурные требования, необходимые для поддержания качества вакцин", — написал он в посте в "Фейсбуке".

Начаты испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Начаты испытания комбинации вакцин "Спутник V" и AstraZeneca

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применять вакцину производства компании AstraZeneca в экстренных случаях. Тем временем Россия зарегистрировала уже третий препарат от коронавируса. Первые 120 тысяч доз "Ковивака" будут запущены в гражданский оборот в середине марта.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1