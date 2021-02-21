США пообещали определиться с ответом на приписываемые "русским хакерам" кибератаки

Вашингтон определится с ответом на хакерские атаки, к которым якобы могут быть причастны "русские хакеры", через несколько недель. Об этом сообщил помощник американского президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Также он отметил, что ответ Штатов может подразумевать не только ограничительные меры против РФ.

"Мы находимся в процессе. Я сказал, что на это уйдут недели, не месяцы, пока мы подготовим ответ. Ответ будет включать набор инструментов — видимых и невидимых. Это будут не просто санкции", — заявил Салливан в интервью телеканалу CBS.

Ранее спецслужбы США заявили, что Россия может быть причастна к кибератакам, затронувшим, в частности, американские правительственные структуры. По данным разведки Штатов, от "русских хакеров" пострадало около десяти правительственных структур. Несмотря на отсутствие доказательств, ответственность за случившееся попытались переложить на Россию. Джо Байден ранее пообещал не оставить кибератаку без ответа.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявления об атаках "русских хакеров" на сайты во Франции. Он подчеркнул, что Россия не имеет и не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности.

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