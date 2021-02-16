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Песков ответил на заявления об атаках "русских хакеров" на сайты во Франции

Представитель Кремля указал на абсурдные формулировки Парижа.

16 февраля 2021, 11:17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления французских спецслужб о серии кибератак на французские сайты. В Париже считают, что за ними могут стоять хакеры группы Sandworm, которую подозревают в связях с Россией.

"Если я правильно понимаю, они обвинили не Россию, а некую группу хакеров, которая, "как говорят, может иметь отношение к РФ"... Это формулировка абсурдная… Что значит, "как говорят, может иметь отношение к РФ"? Почему к России, а не к Франции?" заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия не имеет и не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности. Песков напомнил также, что именно Россия всегда говорит о необходимости постоянного сотрудничества по противодействию киберопасности.

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Ранее сообщалось, что официальный сайт Росгвардии подвергся массированной кибератаке из-за рубежа.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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