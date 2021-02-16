Песков ответил на заявления об атаках "русских хакеров" на сайты во Франции
Представитель Кремля указал на абсурдные формулировки Парижа.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления французских спецслужб о серии кибератак на французские сайты. В Париже считают, что за ними могут стоять хакеры группы Sandworm, которую подозревают в связях с Россией.
"Если я правильно понимаю, они обвинили не Россию, а некую группу хакеров, которая, "как говорят, может иметь отношение к РФ"... Это формулировка абсурдная… Что значит, "как говорят, может иметь отношение к РФ"? Почему к России, а не к Франции?" — заявил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что Россия не имеет и не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности. Песков напомнил также, что именно Россия всегда говорит о необходимости постоянного сотрудничества по противодействию киберопасности.
Ранее сообщалось, что официальный сайт Росгвардии подвергся массированной кибератаке из-за рубежа.
Выбор редакции
Сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке
Хакеры начали взламывать серверы российских больниц
Песков ответил на вопрос об организации первой встречи Путина и Байдена
Крупный пожар вспыхнул на рынке в Волгограде – видео
На Ямале хаски покусала семерых детей из интерната
Комментариев: 0