Песков ответил на заявления об атаках "русских хакеров" на сайты во Франции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления французских спецслужб о серии кибератак на французские сайты. В Париже считают, что за ними могут стоять хакеры группы Sandworm, которую подозревают в связях с Россией.

"Если я правильно понимаю, они обвинили не Россию, а некую группу хакеров, которая, "как говорят, может иметь отношение к РФ"... Это формулировка абсурдная… Что значит, "как говорят, может иметь отношение к РФ"? Почему к России, а не к Франции?" — заявил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия не имеет и не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности. Песков напомнил также, что именно Россия всегда говорит о необходимости постоянного сотрудничества по противодействию киберопасности.

Ранее сообщалось, что официальный сайт Росгвардии подвергся массированной кибератаке из-за рубежа.

Авторы