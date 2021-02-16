Госдума поддержала введение штрафов за нарушения в деятельности иноагентов

Наказание предлагается ввести за распространение материалов без пометки о том, что они произведены кем-то с таким статусом.

Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физлиц, признанных иностранными агентами. Документ предусматривает административную ответственность за распространение материалов без маркировки о том, что они созданы получающими финансирование из-за рубежа организациями.

За распространение информации об иноагенте без маркировки предлагается штрафовать физлиц на сумму от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей, должностных лиц — от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а юрлиц — на сумму от 40 тысяч до 50 тысяч рублей. Во всех случаях допускается возможность конфискации предмета административного правонарушения.

Кроме того, в случае принятия закона НКО-иноагентам будут грозить штрафы за производство материалов без специальной отметки. Его размер для должностных лиц составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, для юрлиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал ООО "Радио свободная Европа / Радио Свобода"* и его генерального директора на 11 миллионов рублей за отсутствие маркировок иноагента в опубликованных материалах. Глава русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый тогда сообщал, что судебные заседания проходят два-три раза в неделю — и на каждом их "штрафуют, несмотря на обоснованные возражения адвокатов. Корпорация считает всё это несправедливым, а решение суда будет обжаловано", заявил он. Позднее стало известно, что СМИ-иноагент платить штраф отказалось.