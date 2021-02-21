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Опубликовано 21 февраля 2021, 16:51

В Белгородской области загорелся склад с семечками на площади 2000 квадратов — видео

Обошлось без погибших и пострадавших.

В Белгородской области загорелся склад с семенами подсолнечника. Видео © Telegram / МЧС России

В городе Старый Оскол Белгородской области произошёл пожар на складе, где хранятся семена подсолнечника. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Фото © Telegram / МЧС России

Фото © Telegram / МЧС России

Отмечается, что к моменту приезда пожарных горела кровля на площади 2000 квадратных метров, в некоторых местах она обрушилась. Кроме того, происходило тление семечек. К 17:18 удалось ликвидировать открытое горение. Пострадавших и погибших в результате пожара нет.

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Варвара Романова
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