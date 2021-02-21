Жильцы столичного ЖК с "водопадами" — о протечке: Вода капала три часа, сотрудники МЧС развели руками. Видео © Соцсети

Жильцы столичного ЖК "Царская площадь", где в холле с потолка стекали "водопады", рассказали Лайфу, что вода шла в течение трёх часов, а приехавшие на место сотрудники МЧС "развели руками", поскольку устранение неполадок входит в зону ответственности управляющей компании.

Жители дома также отметили, что не получили никаких документов и актов, в которых был бы подтверждён факт потопа.

Как сообщили Лайфу в пресс-службе управляющей компании "ДОМС", протечка локализована и оперативно устранена сотрудниками УК, обслуживающими комплекс. Во время инцидента подача водоснабжения в корпусе, где произошла протечка, не прекращалась, а лифты уже возобновили работу. Отмечается, что ущерба выявлено не было.

Ранее Лайф рассказывал о потопе в столичном ЖК Green Park. Там горячей водой затопило свыше 30 квартир, а вскоре произошла и вторая протечка.

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