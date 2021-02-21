В Казахстане загорелся жилой дом: 2 человека погибли, 10 пострадали — видео

Здание бывшего общежития в центре Петропавловска (Казахстан) окутано густым дымом. Пожар начался после хлопка с газом. В результате возгорания два человека погибли и 10 пострадали. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на Департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

По данным ведомства, в многоэтажном доме взорвался газовый баллон. Это произошло на первом этаже, где расположены кафе и парикмахерская.

"Предположительно, это было в одном из кафе. На момент прибытия нами было эвакуировано три человека, по пути следования двое из них скончались. Это бывшее общежитие. Сейчас приватизировано. Всего из него было эвакуировано около 120 человек", — сообщил начальник ДЧС СКО Рамиль Камалов.

Из-за пожара квартал, где расположено здание, оказался объят дымом. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники противопожарной охраны города. Полиция оцепила место инцидента.



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