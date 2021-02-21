Семь человек погибли в катастрофе военного самолёта в Нигерии

Незадолго до крушения экипаж сообщал на землю о проблемах с двигателем.

При крушении самолёта Beechcraft King Air 350i нигерийских ВВС погибло семь человек, все они находились на борту судна. Об этом сообщил представитель министра авиации африканской страны Ибикунле Дарамола.

"Подтверждаем, что самолёт Beechcraft King Air 350i потерпел крушение, когда возвращался в столичный аэропорт Абуджа. Перед этим его экипаж сообщал о неполадках с двигателем. К сожалению, семь человек, находившихся на борту, погибли. Ведётся расследование причин авиаинцидента", — написал он в "Твиттере".