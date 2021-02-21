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В Набережных Челнах оставшаяся без еды кошка обглодала руку умершей хозяйки

Причины и время гибели пожилой женщины и её сына пока не известны.

21 февраля 2021, 14:19

Фото © Pixabay

Жуткая картина предстала перед жителями Набережных Челнов, которые обнаружили в одной из квартир города тела 83-летней женщины и её сына 1962 года рождения.

Как сообщает издание "Челнинские известия", время смерти обитателей квартиры пока не известно. Однако судмедэксперты установили, что тела уже начали разлагаться. Предварительно, пожилая женщина не ходила, за ней ухаживал сын-диабетик. В помещении также обнаружили и домашнего питомца умерших. Кошка, которая осталась без еды, обглодала руку хозяйки.

В Подмосковье девять кошек обглодали тело своего погибшего хозяина

В Подмосковье девять кошек обглодали тело своего погибшего хозяина

Похожая история произошла ранее в Омске. Там голодные кошки обглодали умершего хозяина и стали есть друг друга. Когда мужчину нашли, неподалёку от него находилась одна живая кошка и несколько умерших. Как предполагается, некоторые питомцы могли убежать.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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