Пьяный житель Челябинска устроил стрельбу по прохожим с балкона

Сотрудники полиции в Челябинске задержали жителя микрорайона Чурилово, который, стоя на балконе, открыл стрельбу из гладкоствольного ружья по прохожим и припаркованным автомобилям.

"Задержан подозреваемый, им оказался 39-летний местный житель, ранее не судимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве", — цитирует ТАСС представителя регионального ГУ МВД.

Отмечается, что подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В полиции также уточнили, что документы на хранение оружия у мужчины были. В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Лайф писал о трагедии в оружейном магазине американского Нового Орлеана, где местный житель застрелил троих и ранил двух человек.

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