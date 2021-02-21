Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Пьяный житель Челябинска устроил стрельбу по прохожим с балкона

Он чудом никого не ранил, но повредил автомобили.

21 февраля 2021, 17:43
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/achn31/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">achn31</a></p>

Фото © Instagram / achn31

Сотрудники полиции в Челябинске задержали жителя микрорайона Чурилово, который, стоя на балконе, открыл стрельбу из гладкоствольного ружья по прохожим и припаркованным автомобилям.

"Задержан подозреваемый, им оказался 39-летний местный житель, ранее не судимый мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве", — цитирует ТАСС представителя регионального ГУ МВД.

В Южно-Сахалинске подростки устроили драку со стрельбой и набросились на очевидцев — видео

В Южно-Сахалинске подростки устроили драку со стрельбой и набросились на очевидцев — видео

Отмечается, что подозреваемый был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. В полиции также уточнили, что документы на хранение оружия у мужчины были. В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Лайф писал о трагедии в оружейном магазине американского Нового Орлеана, где местный житель застрелил троих и ранил двух человек.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кузнец из Челябинска пристыдил обнаглевшую молодёжь за сравнение работяг с нищебродами — видео

вчера в 17:47

В США неизвестный расстрелял посетителей дома ветеранов, есть погибший и раненые

сегодня в 18:25

В Белгородской области загорелся склад с семечками на площади 2000 квадратов — видео

сегодня в 16:51

Девушка-мотогонщица впервые выиграла сибирские соревнования на унициклах

сегодня в 18:46

"Не помогло": Медведев объяснил, зачем сломал ракетку в финале Australian Open

сегодня в 18:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1