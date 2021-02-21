Не понравились дизлайки? В YouTube-аккаунте Белого дома пропала возможность комментировать

Помимо появившейся под видео надписи о том, что "комментарии отключены", пользователи также не смогут просмотреть оставленные ранее сообщения. Пока не известно, кто принял такое решение: владелец канала или же администрация сервиса. В Белом доме ситуацию пока не комментируют, зато в Сети уже появились предположения, что виной всему — большое количество дизлайков, которые собирали записи. Так, количество "пальцев вниз" под последними пятью роликами Белого дома исчисляется тысячами, тогда как позитивную реакцию видео вызывали лишь у сотен человек.