Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Не понравились дизлайки? В YouTube-аккаунте Белого дома пропала возможность комментировать

Тысячи людей регулярно ставили "палец вниз" под роликами американской администрации.

21 февраля 2021, 18:06

Фото © Pixabay

Пользователей видеохостинга YouTube лишили возможности оставлять комментарии под роликами, опубликованными на официальном канале Белого дома Соединённых Штатов.

Помимо появившейся под видео надписи о том, что "комментарии отключены", пользователи также не смогут просмотреть оставленные ранее сообщения. Пока не известно, кто принял такое решение: владелец канала или же администрация сервиса. В Белом доме ситуацию пока не комментируют, зато в Сети уже появились предположения, что виной всему — большое количество дизлайков, которые собирали записи. Так, количество "пальцев вниз" под последними пятью роликами Белого дома исчисляется тысячами, тогда как позитивную реакцию видео вызывали лишь у сотен человек.

Мысли позитивно. YouTube может лишиться кнопки "дизлайк"

Мысли позитивно. YouTube может лишиться кнопки "дизлайк"

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение в YouTube гимна России. Они были наложены видеохостингом под предлогом нарушения авторских прав. С претензиями к владельцам видеохостинга тогда обратилась Broadcast Music, Inc. (BMI). В итоге в Google сочли их необоснованными и сняли ограничения на проигрывание гимна РФ.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В США неизвестный расстрелял посетителей дома ветеранов, есть погибший и раненые

сегодня в 18:25

Заместителя Псаки отстранили от должности после угроз "уничтожить" журналистку

12 февраля, 23:01

Nord Stream 2 запросила немедленного разрешения на строительство "Северного потока — 2" в водах Германии

сегодня в 17:14

Девушка-мотогонщица впервые выиграла сибирские соревнования на унициклах

сегодня в 18:46

"Не помогло": Медведев объяснил, зачем сломал ракетку в финале Australian Open

сегодня в 18:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1