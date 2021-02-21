Не понравились дизлайки? В YouTube-аккаунте Белого дома пропала возможность комментировать
Тысячи людей регулярно ставили "палец вниз" под роликами американской администрации.
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Пользователей видеохостинга YouTube лишили возможности оставлять комментарии под роликами, опубликованными на официальном канале Белого дома Соединённых Штатов.
Помимо появившейся под видео надписи о том, что "комментарии отключены", пользователи также не смогут просмотреть оставленные ранее сообщения. Пока не известно, кто принял такое решение: владелец канала или же администрация сервиса. В Белом доме ситуацию пока не комментируют, зато в Сети уже появились предположения, что виной всему — большое количество дизлайков, которые собирали записи. Так, количество "пальцев вниз" под последними пятью роликами Белого дома исчисляется тысячами, тогда как позитивную реакцию видео вызывали лишь у сотен человек.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на воспроизведение в YouTube гимна России. Они были наложены видеохостингом под предлогом нарушения авторских прав. С претензиями к владельцам видеохостинга тогда обратилась Broadcast Music, Inc. (BMI). В итоге в Google сочли их необоснованными и сняли ограничения на проигрывание гимна РФ.
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