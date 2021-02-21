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"Не помогло": Медведев объяснил, зачем сломал ракетку в финале Australian Open

Спортсмен признал, что по ходу игры злился на себя.

21 февраля 2021, 18:20

Даниил Медведев сломал ракетку о корт в финале Australian Open. Видео © Twitter

Российский теннисист Даниил Медведев объяснил, зачем в финале Открытого чемпионата Австралии сломал свою ракетку ударом о корт.

Россиянин Медведев получил более миллиона долларов за выступление на Australian Open

Россиянин Медведев получил более миллиона долларов за выступление на Australian Open

"Новак [Джокович] сломал меня в финале. Я злился на себя, разговаривал с собой, ракетку разбил, потому что часто это помогает вернуться на землю. Не помогло...", — цитирует РИА "Новости" слова спортсмена.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Медведев проиграл первой ракетке мира — сербу Новаку Джоковичу в трёх сетах со счётом 5:7, 2:6, 2:6. Наш теннисист пытался навязать борьбу Джоковичу, но, к сожалению, на концовку матча у Даниила сил не хватило. По ходу игры у Медведева сдавали нервы, счёт по личным встречам теперь 5:3 в пользу сербского теннисиста.

Ранее нервы не выдержали у американской теннисистки Серены Уильямс, которая в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Наоми Осаки в полуфинале турнира Australian Open. Спортсменка рассказала журналистам, что совершила очень много мелких ошибок. Осака же в итоге стала победительницей AO в женском одиночном разряде, переиграв Дженнифер Брэди.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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