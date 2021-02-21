В США неизвестный расстрелял посетителей дома ветеранов, есть погибший и раненые

В результате стрельбы в городе Кеннет (штат Миссури, США) один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщает ABC.

По сведениям телеканала, инцидент произошёл в доме ветеранов. Сейчас двое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, их доставили в больницу по воздуху. Двое других госпитализированы на скорой. Информации о возможной причине стрельбы и задержании подозреваемых пока нет.

Ранее Лайф писал, что три человека были убиты и двое ранены в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане.

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