Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В США неизвестный расстрелял посетителей дома ветеранов, есть погибший и раненые

Двое пострадавших находятся в больнице в крайне тяжёлом состоянии.

21 февраля 2021, 18:25
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В результате стрельбы в городе Кеннет (штат Миссури, США) один человек погиб и четверо получили ранения. Об этом сообщает ABC.

По сведениям телеканала, инцидент произошёл в доме ветеранов. Сейчас двое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, их доставили в больницу по воздуху. Двое других госпитализированы на скорой. Информации о возможной причине стрельбы и задержании подозреваемых пока нет.

СМИ: Минимум пять человек были ранены в результате стрельбы в американской клинике

СМИ: Минимум пять человек были ранены в результате стрельбы в американской клинике

Ранее Лайф писал, что три человека были убиты и двое ранены в результате стрельбы в оружейном магазине в Новом Орлеане.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Не понравились дизлайки? В YouTube-аккаунте Белого дома пропала возможность комментировать

сегодня в 18:06

Ребёнок забрался в стиральную машину и умер

сегодня в 15:14

Nord Stream 2 запросила немедленного разрешения на строительство "Северного потока — 2" в водах Германии

сегодня в 17:14

"Не помогло": Медведев объяснил, зачем сломал ракетку в финале Australian Open

сегодня в 18:20

"Испанский стыд": Волочкова пролетела на карете в пачке, не прикрывающей самое главное — видео

сегодня в 18:13

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1