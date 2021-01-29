Шумахер, берегись! Русский гонщик ставит рекорды на Ferrari и рвётся в "Формулу-1"

Прошедший сезон в "Формуле-2" для россиянина Роберта Шварцмана оказался неоднозначным. После нескольких побед подряд о нём стали говорить как о будущем чемпионе серии, однако концовка сезона всё испортила: Роберт закончил чемпионат лишь на четвёртом месте, в то время как его партнёр по команде Мик Шумахер с меньшим количеством побед в гонках всё же стал лучшим за счёт стабильности выступлений. Не исключено, что на концентрацию российского пилота повлияло и эмоциональное потрясение: летом 2020 года его отец, цветочный магнат из Санкт-Петербурга Михаил Шварцман, скончался от коронавируса.

Вдвойне неожиданным для Роберта было известие о том, что заветное место в "Формуле-1" получил его соотечественник Никита Мазепин — тоже классный и перспективный гонщик, однако в сезоне "Ф-2" лучше себя показал именно Шварцман. Обидно? Не то слово! Ведь для каждого гонщика именно попадание в "Королевские гонки" является целью всей карьеры.

В итоге Роберту ещё как минимум год придётся провести в младшей серии, но шансы на попадание в первую "Формулу" весьма высоки. Шварцман уже три с лишним года является гонщиком академии Ferrari, и самая знаменитая конюшня планомерно подводит российского пилота к его карьерному пику. Очередным шагом для этого стали закрытые тесты итальянской команды во Фьорано, куда позвали и Роберта.

Роберт Шварцман на тестах Ferrari во Фьорано. Фото © Zuma / TASS / Federico Basile

Шварцман не сидел в гоночном болиде около месяца, но всё равно сумел показать свой максимум. 22-летний пилот провёл за рулём боевой машины 2018 года более 50 кругов, его лучшее время составило 57,7 секунды. Роберту удалось побить собственный рекорд трассы, установленный в сентябре, тогда он преодолел круг во Фьорано за 58,31 секунды. Практически полсекунды для "Формулы", где порой судьбу решают десятые доли, это определённо мощный скачок. В Ferrari достаточно сдержанно прокомментировали успехи россиянина, отметив его помощь в развитии команды, а вот итальянская пресса восторгов скрывать не стала.

Роберт впечатляет каждый раз, когда оказывается за рулём красного болида во Фьорано. В первый день испытаний молодой россиянин был безоговорочно быстрейшим. Определённо, он один из кристальных талантов, что сейчас растут в Академии Ferrari под руководством инженера Марко Матассы Франко Нуньес Журналист издания Motorsport

В Ferrari со Шварцманом работают действительно мощные фигуры. Помимо инженера Марко Матассы это легендарный Джок Клиа, который сейчас исполняет обязанности наставника молодых пилотов академии. Среди его карьерных вех есть как чемпионский титул 1997 года, так и работа с самим Михаэлем Шумахером. Так что российский пилот определённо в надёжных руках. Он признался, что ждёт не дождётся возможности снова сесть за руль алого болида.

— Пилотировать машину Ferrari — всегда большая привилегия. И должен признать, что я всё больше скучаю по этому ощущению. Сегодня мы с командой отработали программу, призванную повысить качество моей обратной связи для инженеров. Надеюсь, я справился с поставленной задачей. Для меня самого это, несомненно, лучший способ начать новый сезон. Я быстро ощутил себя комфортно за рулём, ведь с прошлого раза прошло менее месяца. Пройденные круги оставили позитивное впечатление. Теперь надо сконцентрироваться на "Формуле-2", но я рассчитываю как можно скорее получить новую возможность поездить на Ferrari, — поделился впечатлениями после тестов Роберт Шварцман.

Чтобы вернуться за руль Ferrari, но уже в "Формуле-1", российскому гонщику придётся изрядно попотеть. Его соперники по прошедшему сезону Мик Шумахер и Никита Мазепин нынешний год начнут уже в "Королевских гонках", в то время как самому Роберту придётся продолжать доказывать свою состоятельность в младшей серии. Теперь в "Формуле-2" от Шварцмана ждут только одного — чемпионского титула. Россиянин является самым опытным и талантливым гонщиком в пелотоне, который просто обязан заявить о себе ещё громче, чем в прошлом году. Тогда дверь в "Формулу-1" уже наконец-то откроется.