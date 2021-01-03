"Следит за успехами сына". Как живёт Шумахер после страшной аварии
Легендарному гонщику "Формулы-1" Михаэлю Шумахеру 3 января исполняется 52 года. К сожалению, последние семь лет мы совсем не видим великого чемпиона: всему виной нелепая травма на горнолыжном курорте, которая лишила Михаэля нормальной жизни. Теперь он вынужден бороться за каждый новый день.
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Злополучный инцидент случился в Швейцарских Альпах 29 декабря 2013 года. Шумахер ударился головой о камень, и травма надолго приковала его к больничной койке. Спустя шесть месяцев, в июне 2014 года, Михаэль вышел из комы, но и по сей день продолжает оставаться в тяжёлом состоянии. В 2019 году общественность взбудоражила новость о том, что легендарный чемпион наконец очнулся, но на самом деле он был в сознании все эти годы, просто его состояние всё равно очень далеко от нормального.
В 2016 году появилась информация, что Шумахер узнаёт родных и реагирует на их речь, а двумя годами позднее он даже смотрел гонки "Формулы-1" вместе с бывшим боссом и главным гоночным другом Жаном Тодтом. В сентября 2019 года Михаэля тайно доставили в парижскую клинику имени Жоржа Помпиду. Там Шумахера начали лечить стволовыми клетками, за дело взялся известный хирург Филипп Менаше, который специализируется на этом уже двадцать с лишним лет. Михаэля доставили в клинику в тяжёлом состоянии. Долгие годы без активного движения превратили его из поджарого спортсмена в слабого пациента.
Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах. Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьёзно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Всё из-за черепно-мозговой травмы
Лечение Шумахера проходит в условиях строжайшей секретности. Его супруга Коринна делает всё, чтобы никакая лишняя информация о состоянии её мужа не просочилась в прессу. Но если бы здоровье Михаэля заметно улучшилось, об этом бы, конечно же, сразу узнал весь мир. Однако с момента начала лечения в клинике Жоржа Помпиду прошло уже больше года, но мощного рывка так и не произошло. Некоторые врачи уже не верят, что мы когда-нибудь сможем увидеть бодрого Михаэля на гонке "Формулы-1".
Я думаю, что сейчас Михаэль находится фактически в вегетативном состоянии. То есть он бодрствует, но не реагирует на окружающих. Он дышит, его сердце бьётся. Возможно, он способен сидеть и при помощи другого человека сделать пару шагов. Но не более. Есть ли у нас шанс увидеть Михаэля Шумахера прежним, как до инцидента? Я так не думаю
Однако присутствие легендарного гонщика в паддоке было бы как нельзя кстати, особенно сейчас. Ведь в 2021 году произойдёт то, чего сам Михаэль так долго ждал: его сын Мик сядет за руль машины "Формулы-1". В этом сезоне наследник великого гонщика стал чемпионом "Формулы-2" и заключил контракт с командой Haas, где в следующем сезоне будет выступать вместе с россиянином Никитой Мазепиным. По словам Жана Тодта, Михаэль в курсе ситуации и внимательно наблюдает за карьерой сына.
Я вижу Михаэля очень часто — один или два раза в месяц. Мой ответ всё время один и тот же: он борется. Мы можем только пожелать ему и его семье, чтобы всё стало лучше. Конечно, он следит за успехами сына. Мы были бы рады, если бы появился новый Шумахер на высшем уровне автоспорта
За то время, что Шумахер борется за жизнь, пали почти все великие рекорды. Их бьёт гонщик команды Mercedes Льюис Хэмилтон. Не устоял даже самый легендарный: семь чемпионских титулов, которые теперь есть в активе и у британца. Однако фамилия Шумахер возвращается в большие гонки. Возможно, будущие успехи сына придадут сил и его легендарному отцу в самой сложной гонке в его жизни.