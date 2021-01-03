"Следит за успехами сына". Как живёт Шумахер после страшной аварии

Злополучный инцидент случился в Швейцарских Альпах 29 декабря 2013 года. Шумахер ударился головой о камень, и травма надолго приковала его к больничной койке. Спустя шесть месяцев, в июне 2014 года, Михаэль вышел из комы, но и по сей день продолжает оставаться в тяжёлом состоянии. В 2019 году общественность взбудоражила новость о том, что легендарный чемпион наконец очнулся, но на самом деле он был в сознании все эти годы, просто его состояние всё равно очень далеко от нормального.

В 2016 году появилась информация, что Шумахер узнаёт родных и реагирует на их речь, а двумя годами позднее он даже смотрел гонки "Формулы-1" вместе с бывшим боссом и главным гоночным другом Жаном Тодтом. В сентября 2019 года Михаэля тайно доставили в парижскую клинику имени Жоржа Помпиду. Там Шумахера начали лечить стволовыми клетками, за дело взялся известный хирург Филипп Менаше, который специализируется на этом уже двадцать с лишним лет. Михаэля доставили в клинику в тяжёлом состоянии. Долгие годы без активного движения превратили его из поджарого спортсмена в слабого пациента.

Мы должны понимать, что он сейчас совершенно не похож на того, кто выступал на автодромах. Он очень изменился, его организм, мышцы, скелет серьёзно деградировали. Ничего общего с тем, каким мы его помним, нет. Всё из-за черепно-мозговой травмы Никола Аччари Нейрохирург

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Лечение Шумахера проходит в условиях строжайшей секретности. Его супруга Коринна делает всё, чтобы никакая лишняя информация о состоянии её мужа не просочилась в прессу. Но если бы здоровье Михаэля заметно улучшилось, об этом бы, конечно же, сразу узнал весь мир. Однако с момента начала лечения в клинике Жоржа Помпиду прошло уже больше года, но мощного рывка так и не произошло. Некоторые врачи уже не верят, что мы когда-нибудь сможем увидеть бодрого Михаэля на гонке "Формулы-1".

Я думаю, что сейчас Михаэль находится фактически в вегетативном состоянии. То есть он бодрствует, но не реагирует на окружающих. Он дышит, его сердце бьётся. Возможно, он способен сидеть и при помощи другого человека сделать пару шагов. Но не более. Есть ли у нас шанс увидеть Михаэля Шумахера прежним, как до инцидента? Я так не думаю Эрих Ридерер Швейцарский нейрохирург

Однако присутствие легендарного гонщика в паддоке было бы как нельзя кстати, особенно сейчас. Ведь в 2021 году произойдёт то, чего сам Михаэль так долго ждал: его сын Мик сядет за руль машины "Формулы-1". В этом сезоне наследник великого гонщика стал чемпионом "Формулы-2" и заключил контракт с командой Haas, где в следующем сезоне будет выступать вместе с россиянином Никитой Мазепиным. По словам Жана Тодта, Михаэль в курсе ситуации и внимательно наблюдает за карьерой сына.

Я вижу Михаэля очень часто — один или два раза в месяц. Мой ответ всё время один и тот же: он борется. Мы можем только пожелать ему и его семье, чтобы всё стало лучше. Конечно, он следит за успехами сына. Мы были бы рады, если бы появился новый Шумахер на высшем уровне автоспорта Жан Тодт Экс-босс Ferrari, друг Шумахера