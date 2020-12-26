"Сначала отобрал у Квята машину, потом жену". Ужасный 2020 год для русского гонщика

Слухи об увольнении российского гонщика Даниила Квята из "Формулы-1" ходили несколько месяцев. Теперь они получили подтверждение: его место в AlphaTauri в следующем сезоне займёт японец Юки Цунода. И нельзя сказать, что эта замена сделана только по спортивному принципу, свою роль сыграли и маркетинговые соображения (моторы Honda, японская аудитория и т.д.).

Thanks for the memories, @kvyatofficial - and there have been some good ones 👀 😍



We'll miss you on the grid in 2021 - but it's not goodbye 👊#F1 pic.twitter.com/S7s1BHeY3Y — Formula 1 (@F1) December 19, 2020

— Мы прощаемся с Даниилом. Хочу поблагодарить его за его вклад, в этом году он очень помог нам своим опытом в работе над настройками и улучшением характеристик машин, — сказал руководитель команды AlphaTauri Франц Тост. — С дальнейшим сотрудничеством у нас вопрос закрыт.

Сам пилот уверяет, что ещё не сказал своё слово в Королевских гонках и намерен вернуться, поэтому он открыт для предложений.

Однако не только в профессиональном плане Квята ждали неудачи в этому году. О разладе с гражданской женой Келли Пике (дочерью трёхкратного чемпиона Ф1 Нельсона Пике) судачат давно. Летом 2019-го она родила российскому гонщику дочь Пенелопу, а уже в декабре Келли удалила из "Инстаграма" все совместные фотографии с Даниилом.

Пара от каких-либо комментариев отказывалась. А несколько месяцев назад пошли слухи, что Келли закрутила роман с голландским гонщиком из Red Bull Максом Ферстаппеном. Причиной этому послужило то, что она выложила у себя на странице стихотворение с такими строчками: "Темнее океана, глубже моря. У тебя есть всё, у тебя есть то, что мне нужно". А в ответ Ферстаппен написал: "Вместе мы сможем противостоять вызовам глубоким, как море, и высоким, как небо".

Затем появились лайки под фотографиями...

А совсем недавно в Сеть слили фото, где Келли и Макс прижимаются друг к другу на вечеринке.

Хотя официального подтверждения новому роману нет, фанатов явно возмутило, что Келли закрутила с гонщиком, который когда-то занял место Квята в Red Bull.

Может, тоже петицию соберём?

Вначале машину отобрал у Квята, потом жену. Противно. Говорят, жизнь бумерангом возвращает.

Донашивает за Квятом.

А кричали, что Квят негодяй и бросил жену с ребёнком.

Квят, наверное, "счастлив". Сперва его Red Bull меняет на "юное дарование", потом жена.

Собирается стать отчимом.

Квяту сейчас точно не позавидуешь. Но он духом не падает и продолжает верить в лучшее.