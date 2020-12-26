"Сначала отобрал у Квята машину, потом жену". Ужасный 2020 год для русского гонщика
Нынешний год выдался для Даниила Квята непростым. Пилота AlphaTauri уволили из "Формулы-1", а также его ждал большой удар в личной жизни. Лайф — о неудачах нашего гонщика.
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Слухи об увольнении российского гонщика Даниила Квята из "Формулы-1" ходили несколько месяцев. Теперь они получили подтверждение: его место в AlphaTauri в следующем сезоне займёт японец Юки Цунода. И нельзя сказать, что эта замена сделана только по спортивному принципу, свою роль сыграли и маркетинговые соображения (моторы Honda, японская аудитория и т.д.).
Thanks for the memories, @kvyatofficial - and there have been some good ones 👀 😍— Formula 1 (@F1) December 19, 2020
We'll miss you on the grid in 2021 - but it's not goodbye 👊#F1 pic.twitter.com/S7s1BHeY3Y
— Мы прощаемся с Даниилом. Хочу поблагодарить его за его вклад, в этом году он очень помог нам своим опытом в работе над настройками и улучшением характеристик машин, — сказал руководитель команды AlphaTauri Франц Тост. — С дальнейшим сотрудничеством у нас вопрос закрыт.
Сам пилот уверяет, что ещё не сказал своё слово в Королевских гонках и намерен вернуться, поэтому он открыт для предложений.
Однако не только в профессиональном плане Квята ждали неудачи в этому году. О разладе с гражданской женой Келли Пике (дочерью трёхкратного чемпиона Ф1 Нельсона Пике) судачат давно. Летом 2019-го она родила российскому гонщику дочь Пенелопу, а уже в декабре Келли удалила из "Инстаграма" все совместные фотографии с Даниилом.
Пара от каких-либо комментариев отказывалась. А несколько месяцев назад пошли слухи, что Келли закрутила роман с голландским гонщиком из Red Bull Максом Ферстаппеном. Причиной этому послужило то, что она выложила у себя на странице стихотворение с такими строчками: "Темнее океана, глубже моря. У тебя есть всё, у тебя есть то, что мне нужно". А в ответ Ферстаппен написал: "Вместе мы сможем противостоять вызовам глубоким, как море, и высоким, как небо".
Затем появились лайки под фотографиями...
А совсем недавно в Сеть слили фото, где Келли и Макс прижимаются друг к другу на вечеринке.
I think it's official now.... Max Verstappen date Kelly Piquet 👀#MaxVerstappen #kellypiquet pic.twitter.com/KlWqpXPEXj— Serendipity1818 (@Serendipity1811) November 22, 2020
Хотя официального подтверждения новому роману нет, фанатов явно возмутило, что Келли закрутила с гонщиком, который когда-то занял место Квята в Red Bull.
- Может, тоже петицию соберём?
- Вначале машину отобрал у Квята, потом жену. Противно. Говорят, жизнь бумерангом возвращает.
- Донашивает за Квятом.
- А кричали, что Квят негодяй и бросил жену с ребёнком.
- Квят, наверное, "счастлив". Сперва его Red Bull меняет на "юное дарование", потом жена.
- Собирается стать отчимом.
Квяту сейчас точно не позавидуешь. Но он духом не падает и продолжает верить в лучшее.
— Это был год взлётов и падений, но я чувствовал, что вырос как пилот. У меня добавилось опыта, я мог сохранять хладнокровие, когда дела шли не так, как хотелось. Смог провести очень сильную вторую половину чемпионата, чем очень доволен. В целом это был уникальный сезон, проведённый в необычных обстоятельствах, и каждый, кто участвовал в нём, запомнит это надолго. Сейчас я хочу отправиться в отпуск — и больше ничего, — так подвёл итоги года Даниил.