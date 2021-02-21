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National Interest рассказал, как в случае войны Россия "разорвёт НАТО пополам"

Североатлантическому альянсу посоветовали обратить внимание на обороноспособность Польши.

21 февраля 2021, 19:04
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Американское издание The National Interest смоделировало гипотетическое начало войны между РФ и НАТО в Европе и посоветовало Североатлантическому альянсу помочь Польше заменить устаревшую боевую технику на современную.

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Автор статьи Джон Россомандо напомнил о недавно проваленных Польшей виртуальных учениях "Зима-20", в ходе которых её армия была разгромлена на пятый день "войны". Это произошло, несмотря на то что поляки использовали истребители F-35, комплексы ПВО Patriot и мобильные ракетно-артиллерийские системы M142 HIMARS.

"Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для "российского вторжения", — пишет в статье Россомандо.

Аналитик отметил, что в последние годы Россия усилила подразделения Западного военного округа, в котором "сосредоточены самые компетентные военные подразделения" страны. Речь идёт о танках Т-90, Т-72Б3М, бронетранспортёрах БТР-82, БМП-3, а также зенитных комплексах "Тунгуска", "Панцирь-С1" и С-400. По мнению американского эксперта, эта группировка российских войск способна сокрушить польские и балтийские подразделения НАТО.

"В случае войны российская и белорусская армии захватят территорию НАТО вдоль границы и разорвут тем самым силы альянса пополам, что разъединит логистические узлы, соединяющие Польшу и Литву", — пояснил аналитик.

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Для предотвращения подобного сценария автор статьи предлагает "защитную схему", по которой Польша будет ключом к обороне Восточной Европы. Для этого, по мнению Россомандо, США и другие члены НАТО должны помочь Польше усовершенствовать боевую технику, чтобы та смогла противостоять России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что новая концепция альянса, которую примут на саммите в 2021 году, будет направлена на сдерживание России и Китая. Предыдущий документ был принят 11 лет назад, но с тех пор многое изменилось, отметил политик.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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