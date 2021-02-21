Тарпищев назвал причину поражения Медведева в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев назвал причину поражения россиянина Даниила Медведева в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

Тарпищев считает, что Джоковичу удалось с начала матча выбить соперника из ритма, имея большое преимущество на приёме второй подачи.

"Медведев же, потеряв нить игры, уже не знал, что делать, и это привело к серии ещё больших ошибок", — сказал глава Федерации тенниса РФ.

Кроме того, Тарпищев высоко оценил выступления российских теннисистов на Australian Open. Отметим, что Андрей Рублёв дошёл до четвертьфинала, где уступил Медведеву, а Аслан Карацев в полуфинале проиграл тому же Джоковичу.

"В целом это суперуспешное выступление наших ребят из сборной, а победы ещё придут", — заключил Тарпищев.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Медведев проиграл первой ракетке мира — сербу Новаку Джоковичу в трёх сетах со счётом 5:7, 2:6, 2:6. Наш теннисист пытался навязать борьбу Джоковичу, но, к сожалению, на концовку матча у Даниила сил не хватило. По ходу игры у Медведева сдавали нервы, а счёт по личным встречам теперь 5:3 в пользу сербского теннисиста.

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