Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Тарпищев назвал причину поражения Медведева в финале Australian Open

Оппонент нашего соотечественника имел большое преимущество на приёме второй подачи, заявил он.

21 февраля 2021, 19:16
<p>Фото © ТАСС / Терещенко Михаил</p>

Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев назвал причину поражения россиянина Даниила Медведева в матче с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата Австралии. Своим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

Тарпищев считает, что Джоковичу удалось с начала матча выбить соперника из ритма, имея большое преимущество на приёме второй подачи.

Россиянин Медведев получил более миллиона долларов за выступление на Australian Open

Россиянин Медведев получил более миллиона долларов за выступление на Australian Open

"Медведев же, потеряв нить игры, уже не знал, что делать, и это привело к серии ещё больших ошибок", — сказал глава Федерации тенниса РФ.

Кроме того, Тарпищев высоко оценил выступления российских теннисистов на Australian Open. Отметим, что Андрей Рублёв дошёл до четвертьфинала, где уступил Медведеву, а Аслан Карацев в полуфинале проиграл тому же Джоковичу.

"В целом это суперуспешное выступление наших ребят из сборной, а победы ещё придут", заключил Тарпищев.

"Не помогло": Медведев объяснил, зачем сломал ракетку в финале Australian Open

"Не помогло": Медведев объяснил, зачем сломал ракетку в финале Australian Open

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Медведев проиграл первой ракетке мира — сербу Новаку Джоковичу в трёх сетах со счётом 5:7, 2:6, 2:6. Наш теннисист пытался навязать борьбу Джоковичу, но, к сожалению, на концовку матча у Даниила сил не хватило. По ходу игры у Медведева сдавали нервы, а счёт по личным встречам теперь 5:3 в пользу сербского теннисиста.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1