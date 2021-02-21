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Четверть россиян ждут роста доходов в ближайшие полгода

Сильнее всего на это надеются работники сферы услуг, самозанятые и индивидуальные предприниматели.

21 февраля 2021, 22:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Четверть жителей России ожидают роста доходов в первой половине 2021 года. Об этом свидетельствуют данные опроса "Оценка текущих ожиданий населения", проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения и порталом "Дом.рф".

Так, передают "Известия", сразу 26% респондентов ждут улучшения своего финансового положения в ближайшие шесть месяцев. Отмечается, что это число в два раза больше, чем было в начале пандемии коронавируса.

Сильнее всего этим настроениям придерживаются работники сферы услуг, самозанятые и индивидуальные предприниматели.

Росстат увидел рост реальных зарплат в прошлом году

Росстат увидел рост реальных зарплат в прошлом году

Старший управляющий и директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов отметил, что ожидания людей складываются из мыслей об окончании пандемии.

"Все ждут завершения пандемии, существенного восстановления экономической ситуации, открытия границ, тем же и объясняются ожидания людей", — сказал он.

Однако на данный момент перспективы для заметного роста реальных доходов туманны, заявил член генерального совета общественной организации "Деловая Россия" Алим Бишенов. Он уточнил, что ограничения из-за вируса серьёзно подрезали небольшой рост, который наметился в последние годы, и с прошлого года доходы вновь пошли на снижение.

Ранее Лайф сообщал, что около 10% россиян сумели приумножить свои доходы во время пандемии.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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