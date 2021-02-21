Накануне 23 Февраля на сайте Минобороны появился раздел о героях военных лет

Минобороны России накануне празднования Дня защитника Отечества запустило на своём официальном сайте историко-познавательный раздел "Антология 23 февраля". В нём опубликованы материалы о героях военных лет из газеты "Красная звезда" за 23 февраля 1942–1945 годов и другие архивные документы.

"Архивные документы, представленные здесь, рассказывают о подвигах бойцов и командиров Красной армии в ходе боевых операций частей и соединений Красной армии, о которых повествуется в газетных публикациях", — уточнили в военном ведомстве, передаёт ТАСС.

Кроме того, в данном разделе можно увидеть наградные материалы из фондов Центрального архива Минобороны РФ на всех Героев Советского Союза, о которых сообщала газета в эти дни. В их числе — снайпер Василий Зайцев, о котором сообщалось 23 февраля 1943 года. В наградном листе на офицера сказано о более двух сотнях убитых им вражеских солдат и офицеров в уличных боях в Сталинграде.

"Из фронтовых номеров газеты можно узнать о присвоениях самого высокого звания — Героя Советского Союза, а в опубликованных наградных материалах прочесть о совершённых подвигах, например, лётчиками-истребителями 32-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии", — поведали в министерстве.

В ведомстве заметили, что документы были обнародованы для того, чтобы охранять историческую правду, бороться с фальсификацией истории и противодействовать попыткам пересмотра результатов Второй мировой войны.

Ранее в Минобороны заявили, что боевики в Сирии планируют инсценировку химатаки.

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