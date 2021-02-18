Росстат увидел рост реальных зарплат в прошлом году
В то же время реальные располагаемые доходы населения снизились.
Фото © Pixabay
За 2020 год реальная заработная плата россиян увеличилась на 2,5 процента. Такие данные приводит на своём сайте Росстат. Реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата, которая скорректирована на уровень инфляции.
По данным ведомства, в декабре реальные зарплаты россиян выросли на 4,6% в годовом выражении и на 39,5% — в месячном. Такой существенный рост объясняется выплатой бонусов и премий в конце года.
"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%, в декабре 2020 года — 69 278 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%", — говорится в докладе статистического ведомства.
Сообщается, что по сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 40,7%, а вот рост реальных зарплат в 2020 году произошёл на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения, по предварительной оценке Росстата, на 3,5%.
Ранее Лайф писал об отраслях, которые могут похвастаться самыми высокими зарплатами.
Выбор редакции
До 250 тысяч. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в сфере производства в России
Росстат зафиксировал подорожание картофеля и моркови более чем на треть
В Москве стали предлагать в аренду последние iPhone с Clubhouse
"В слезах молила спустить меня вниз": биатлонистка Павлова жёстко раскритиковала выбор места для подготовки к чемпионату мира
Росфинмониторинг зафиксировал попытки отмыть 34 миллиарда рублей под видом борьбы с пандемией
Комментариев: 0