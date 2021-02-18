Росстат увидел рост реальных зарплат в прошлом году

За 2020 год реальная заработная плата россиян увеличилась на 2,5 процента. Такие данные приводит на своём сайте Росстат. Реальная заработная плата — это средняя начисленная заработная плата, которая скорректирована на уровень инфляции.

По данным ведомства, в декабре реальные зарплаты россиян выросли на 4,6% в годовом выражении и на 39,5% — в месячном. Такой существенный рост объясняется выплатой бонусов и премий в конце года.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2020 году, по предварительным данным, составила 51 083 рубля и по сравнению с 2019 годом выросла на 6%, в декабре 2020 года — 69 278 рублей и выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 9,7%", — говорится в докладе статистического ведомства.

Сообщается, что по сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 40,7%, а вот рост реальных зарплат в 2020 году произошёл на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения, по предварительной оценке Росстата, на 3,5%.

Ранее Лайф писал об отраслях, которые могут похвастаться самыми высокими зарплатами.

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