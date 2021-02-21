В Кемерове осудят полицейских, не приехавших на вызов в дом, где убивали студентку

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении двух сотрудников полиции в Кемерове, из-за халатности которых убили 23-летнюю студентку. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного части отдела полиции "Ленинский" УМВД России по городу Кемерово. Дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в записи.

Так, по версии следствия, 14 января 2020 года около пяти утра в отдел полиции поступил сигнал о том, что в одной из квартир дома на Ленинградском проспекте происходит драка, слышны крики женщины о помощи. Правоохранители зарегистрировали сигнал, однако не отправили группу на место для проверки информации. В результате в квартире было совершено убийство молодой девушки её бывшим парнем.

В ведомстве уточнили, что 23-летний подозреваемый был задержан на месте преступления. Как уточнили родственники погибшей, он на протяжении трёх с половиной часов издевался над жертвой, после чего убил её. Уголовное дело в отношении него сейчас также рассматривается в суде.

Обвиняемые сотрудники полиции не сотрудничали со следствием и вину не признали, однако по их делу удалось собрать неопровержимые доказательства. В рамках расследования в УМВД России по городу Кемерово направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Материалы проверки, проведённой сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по городу Кемерово, легли в основу уголовного дела. Непосредственные руководители задержанных сотрудников привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее Лайф сообщал, что в Челябинске задержали полковника собственной безопасности МВД, который подозревается в получении крупной взятки в виде квартир.

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