Юрист объяснила, как поступать при зачислении лишней зарплаты

Когда работник получил от работодателя лишнюю заработную плату и отказывается возвращать её, придётся идти в суд. Об этом рассказала руководитель HR-службы юридической группы "Яковлев и партнёры" Светлана Краснянская.

"При этом максимальный размер, который можно удержать с сотрудника единовременно, не превышает двадцати процентов от его заработной платы. Если эта сумма больше, то процесс растянется на несколько выплат", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Трудовое законодательство в этом случае практически не защищает работодателя, ведь удержать сумму с работника можно только с его письменного согласия.

Также существует лишь несколько случаев, когда излишне выплаченная зарплата может быть взыскана. Среди них счётная ошибка, признание вины или неправомерных действий работника судом или органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

"В других случаях излишне выданную сумму заработка удержать с сотрудника невозможно", — заметила юрист.

Авторы