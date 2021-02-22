Почти половина республиканцев готова поддержать Трампа, если он создаст новую партию
Стоит отметить крайне низкий процент людей, на которых негативно повлиял процесс импичмента экс-главе государства.
Фото © ТАСС / AP
В США чуть менее 50 процентов избирателей-республиканцев заявили, что готовы покинуть ряды партии и вступить в новую политическую силу, если у её руля будет стоять экс-президент страны Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого газетой USA Today совместно с Саффолкским университетом.
По их данным, 46 процентов избирателей-республиканцев выступили за идею создания партии Трампа и готовы перейти туда из Республиканской партии, 27 процентов от этого отказались, а остальные не определились.
"Опрос показывает, что поддержка Трампа в значительной степени непоколебима и после второго процесса импичмента", — отмечает издание.
Добавим, что 59 процентов сторонников республиканцев поддержат Трампа, если он решит участвовать в выборах президента Штатов в 2024 году. При этом только четыре процента респондентов заявили, что проходивший в стране процесс импичмента негативно повлиял на их мнение о бывшем главе государства, в то время как 42 процента отметили, что их отношение, наоборот, улучшилось.
Также стало известно отношение избирателей-республиканцев к участию Трампа в штурме Капитолия в январе. Девять из десяти опрошенных не считают экс-президента виновным в подстрекательстве к мятежу. Отметим, что восемь из десяти уверены, что атака на Капитолий произошла бы в любом случае, даже если бы Трамп на митинге у Белого дома в тот день не призывал своих сторонников "бороться изо всех сил".
Ранее Сенат США оправдал Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. Для вынесения приговора необходимо было 67 голосов, тогда как за это решение высказалось лишь 57 человек. После оправдания экс-президент страны появился на публике.
Лента новостей
Чиновница в Египте лишилась работы из-за того, что переименовывала улицы города в честь мужа и его родных
сегодня в 00:14
Лётчик-испытатель раскрыл возможности российского беспилотника С-70 "Охотник"
сегодня в 00:10
В Киеве водитель "под кайфом" пытался скрыться от полиции и наехал на пешеходов
вчера в 23:46
Выбор редакции
Пушков указал на двойные стандарты американских СМИ в отношении Байдена и Трампа
Республиканцы предложили начать процесс импичмента Трампа в середине февраля
В Китае рассказали, кто виноват в деградации отношений с США
Вирусолог назвал переболевшим коронавирусом лучшее время для вакцинации
В США 139-летний дом "переехал" на новый адрес прямо по улицам города — видео
Комментариев: 0