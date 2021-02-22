Почти половина республиканцев готова поддержать Трампа, если он создаст новую партию

В США чуть менее 50 процентов избирателей-республиканцев заявили, что готовы покинуть ряды партии и вступить в новую политическую силу, если у её руля будет стоять экс-президент страны Дональд Трамп. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого газетой USA Today совместно с Саффолкским университетом.

По их данным, 46 процентов избирателей-республиканцев выступили за идею создания партии Трампа и готовы перейти туда из Республиканской партии, 27 процентов от этого отказались, а остальные не определились.

"Опрос показывает, что поддержка Трампа в значительной степени непоколебима и после второго процесса импичмента", — отмечает издание.

Добавим, что 59 процентов сторонников республиканцев поддержат Трампа, если он решит участвовать в выборах президента Штатов в 2024 году. При этом только четыре процента респондентов заявили, что проходивший в стране процесс импичмента негативно повлиял на их мнение о бывшем главе государства, в то время как 42 процента отметили, что их отношение, наоборот, улучшилось.

Также стало известно отношение избирателей-республиканцев к участию Трампа в штурме Капитолия в январе. Девять из десяти опрошенных не считают экс-президента виновным в подстрекательстве к мятежу. Отметим, что восемь из десяти уверены, что атака на Капитолий произошла бы в любом случае, даже если бы Трамп на митинге у Белого дома в тот день не призывал своих сторонников "бороться изо всех сил".

Ранее Сенат США оправдал Дональда Трампа на слушаниях по импичменту. Для вынесения приговора необходимо было 67 голосов, тогда как за это решение высказалось лишь 57 человек. После оправдания экс-президент страны появился на публике.

Авторы