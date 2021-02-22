Великобритания призовёт Совет ООН по правам человека оценить ситуацию в России и Белоруссии
По словам главы британского Министерства иностранных дел, действия РФ не соответствуют её международным обязательствам.
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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призвал Совет ООН по правам человека отреагировать на ситуацию в России, Белоруссии, Китае и Мьянме и оценить сферу соблюдения законов. По его словам, права человека в этих странах нарушаются систематически. Выдержки из текста речи Рааба, с которой он выступит на открытии 46-й сессии в Женеве 22 февраля, приводит "Форин-офис".
"Мы призываем других членов совета рассмотреть вопрос о том, соответствуют ли действия России её международным обязательствам", — отметил Рааб.
Касаемо ситуации в Белоруссии — Рааб назвал прошедшие в прошлом году президентские выборы сфальсифицированными. Жестокое подавление призывавших к переменам привело к кризису в сфере прав человека, считает он.
Глава британского МИДа также возмутился из-за ситуации в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где, как утверждается, китайские власти нарушают права уйгуров. Он упомянул пытки, принудительный труд и стерилизацию женщин, а также назвал усугубляющимся кризис в Мьянме, который представляет повышенную опасность для народности рохинджа и других этнических меньшинств.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что в Сеть утекли документы "Форин-офиса", согласно которым Правительство Великобритании через посредников "финансово поддерживает и в ручном режиме управляет" работой различных СМИ.
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